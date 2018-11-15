Ярмоленко змусив партнера по команді співати гімн України: відео
Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко розмістив в Instagram веселе відео, на воротар "Вест Хему" співає гімн України.
На відеоролику Ярмоленко вчить колегу по "Вест Хему" Фабіана Бальбуена співати український гімн.
Читайте також: Андрій Ярмоленко кумедно подякував всім вболівальникам за підтримку: відео
Нагадаємо, що в середині першого тайму матчу з "Тоттенхемом" (0:1) Андрій Ярмоленко невдало наступив на ногу, після чого був змушений покинути поле на ношах. У "Вест Хемі" вже дали відповідь щодо ступеня тяжкості травми українця: за інформацією керівника медичної служби клубу процес відновлення займе близько шести місяців.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Каролін Возняцкі зазнала поразки у другому раунді29 квітня 2010 , 21:30
FIA GT1: Віландер та Салакварда здобули першу перемогу у кар’єрі26 вересня 2012 , 08:47
Світ у захваті від Ярмоленка - "Кат Польщі" знову в темі. ВІДЕО25 жовтня 2013 , 17:09
УЄФА святкує 60-річчя - у голосуванні на найкращий гол є гравець з УПЛ. ВІДЕО26 червня 2014 , 14:11