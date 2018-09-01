Ярмоленко знову не потрапив у стартовий склад "Вест Хема" на матч чемпіонату Англії
Український півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко знову розпочне матч Англійської прем’єр-ліги з лави запасних. Цього разу – у грі проти "Вулверхемптона".
Це вже четвертий матч АПЛ, в якому Ярмоленко не виходить у стартовому складі команди. Півзахисник виходив лише на заміну у другому таймі у цих матчах.
Читайте також: Шевченко оголосив склад збірної України на матчі Ліги Націй: не обійшлося без несподіванок
До цього він лише один раз вийшов у стартовому складі у кубку Англії проти «Вімблдона»
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО10 вересня 2011 , 21:56
Роберт Кубіца хоче повернутися за кермо боліда у липні30 січня 2012 , 09:45
Мілевський: Хочу повернутись у збірну, адже мої кращі роки попереду6 листопада 2014 , 12:49
Офіційно: Бразильський легіонер покидає "Шахтар"30 червня 2015 , 18:24