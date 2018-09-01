Ярмоленко знову не потрапив у стартовий склад "Вест Хема" на матч чемпіонату Англії

Український півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко знову розпочне матч Англійської прем’єр-ліги з лави запасних. Цього разу – у грі проти "Вулверхемптона".

Це вже четвертий матч АПЛ, в якому Ярмоленко не виходить у стартовому складі команди. Півзахисник виходив лише на заміну у другому таймі у цих матчах.

Читайте також: Шевченко оголосив склад збірної України на матчі Ліги Націй: не обійшлося без несподіванок

Arnautovic captains the team and Cresswell starts at left-back. pic.twitter.com/3lO2NXlpEI — West Ham United (@WestHamUtd) 1 вересня 2018 р.

До цього він лише один раз вийшов у стартовому складі у кубку Англії проти «Вімблдона»