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      Ярош заявив, що не буде балотуватися у Президенти України

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      Ярош не піде у Президенти
      Ярош не піде у Президенти / Фото з відкритих джерел

      Лідер Української Добровольчої Армії, народний депутат Дмитро Ярош не буде балотуватися на пост Президента України на наступних виборах, які пройдуть весною 2019 року.

      Про це політик написав у своєму Facebook.

      Читайте також: Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси

      Під час політичної війни "всіх проти всіх" націоналістам треба об’єднатися і виставити одного кандидата у Президенти, а потім і сформувати єдиний список до Верховної Ради. Особисто я не претендую ні на які мандати і посади,
      – наголосив Ярош.

      Він зауважив, що найголовніше не допустити до влади "агентуру Кремля – Медведчуків, Вілкулів, Мураєвих тощо". Нардеп підкреслив, що вважає непотрібними вибори, коли в країні триває війна.

      "Залишаюсь переконаний, що будь-які вибори під час війни є непотрібними і такими, що порушують основи національного народовладдя", – додав Ярош.

      Також політик зазначив, що вважає зваженою і правильною відмову голови ВО "Свобода" Олега Тягнибока від участі в президентських виборах. Водночас, він підтримав пропозицію висунути Руслана Кошулинського єдиним кандидатом від націоналістичних організацій.

      "Звертаюсь до націоналістів із закликом виступити на виборах об’єднаною силою, розширити політичний фронт до право-центристського і перемогти заради України", – підсумував нардеп.

       

      Нагадаємо, наразі понад 30 політиків оголосили про свої наміри балотуватися на найвищу посаду у державі. Серед найцікавіших кандидатів відзначимо колишнього очільника Донеччини Сергія Таруту, мера Львова Андрія Садового, а найнеочікуванішим виявився міський голова Глухова Мішель Терещенко.

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Олег Тягнибок Руслан Кошулинський Дмитро Ярош ВО "Свобода"
      Джерело: 24 Канал
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