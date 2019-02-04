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      Ярослав Ракіцький дебютував за "Зеніт" у товариському матчі

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      Ярослав Ракіцький дебютував за "Зеніт"
      Ярослав Ракіцький дебютував за "Зеніт" / twitter.com/fczenit_en

      Колишній гравець донецького "Шахтаря" Ярослав Ракіцький, який взимку перебрався в "Зеніт", дебютував за нову команду в товариському матчі.

      Ракіцький дебютутвав за "Зеніт" у матчі проти "Дюделанжа" з Люксембургу. Гра завершилася внічию 0:0.

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      Ракіцький відіграв всі 90 хвилин і запам'ятався кількома активними підключеннями до атак російської команди.

      До слова, пітерський "Зеніт" подав список з гравців, які можуть взяти участь у матчах плей-оф Ліги Європи. У список "А" потрапив і українець Ярослав Ракіцький.

      Що не так з переходом Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт"?
      Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" у понеділок, 28 січня. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.

      Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників. Причина – перехід саме у російський клуб. При цьому що Ракіцький ніколи не відзначався особливою патріотичністю. Йому пригадали й те, що він ніколи не співав гімн України під час матчів національної збірної.

      Після початку анексії Криму та війни на Донбасі до збірної України намагаються не викликати футболістів, які грають у Росії.

      Колишній головний тренер збірної України, а тепер Глава комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич назвав перехід Ракіцького у "Зеніт" помилкою.

      Не менше критики такий перехід викликав і у відомого ведучого та журналіста Ігоря Циганика.

      Сам Ракіцький заявив, що "російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, аніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий".

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      Теги: Футбол Спорт Ярослав Ракіцький
      Джерело: 24 Канал
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