Ярославський отримав дозвіл на відкриття казино в його п'ятизірковому готелі Kharkiv Palace

П'ятизірковий luxury-готель Kharkiv Palace, який належить відомому українському бізнесмену Олександру Ярославському, отримав дозвіл Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей на відкриття першого в Харкові казино.

Про це повідомила група DCH на своєму офіційному сайті з посиланням на отриманий документ від Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.

"Компанія "ФКМ-4", що входить до групи DCH, отримала дозвіл Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей на відкриття казино в п'ятизірковому luxury-готелі Kharkiv Palace", – сказано в повідомленні на сайті групи Ярославського.

Як уточнили в пресслужбі DCH, загальна площа майбутнього першого в Харкові казино складе понад 1 300 квадратних метрів.

Видати ТОВ "ФКМ-4" дозвіл, що підтверджує відповідність приміщення для організації та проведення азартних ігор в гральному закладі вимогам, встановленим Законом України "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор", розміщеного на першому поверсі і в групі приміщень антресолі над першим поверхом готелю "Харків Палац",

– навели на сайті DCH цитату з рішення КРАІЛ.

Відповідні документи компанія "ФКМ-4", згідно з рішенням Комісії, отримає впродовж п'яти днів. В цей же термін на офіційному сайті регулятора азартних ігор буде офіційно опублікована інформація про видачу дозволу.

П'ятизірковий luxury-готель Kharkiv Palace – візитна картка першої столиці України, який був зведений за ініціативою і на кошти відомого українського бізнесмена з TOP-10 Forbes Ukraine Олександра Ярославського в рамках підготовки Харкова до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року (Євро-2012), і став першим готелем класу люкс в місті. Загальна сума інвестицій в проєкт склала близько 126 млн доларів. До нинішнього часу Kharkiv Palace 5* став улюбленим місцем для проведення знакових світських і ділових заходів, готель зустрічає політиків і дипломатів світового рівня, зірок кіно, музики і спорту.

Згідно з авторитетним міжнародним рейтингам, п'ятизірковий luxury-готель Kharkiv Palace входить до переліку найбільш фешенебельних готелів України і Східної Європи.