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      Ярославський готовий інвестувати 100 млн доларів у будівництво міжнародного аеропорту в Донецьку

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      Ярославський готовий інвестувати 100 млн доларів у будівництво міжнародного аеропорту в Донецьку

      Відомий український бізнесмен, власник і президент групи DCH Олександр Ярославський повідомив про готовність взяти участь у відновленні Донбасу, зокрема інвестувати в будівництво нового аеропорту в Донецьку після реінтеграції Донбасу.

      Про це Ярославський заявив в прямому ефірі телеканалу 112 на полях інвестиційного форуму "RE: THINK. Invest in Ukraine" в Маріуполі, який проходить під егідою Президента України. Пізніше бізнесмен особисто переговорив з Володимиром Зеленським.

      "Основне питання цього форуму – відновлення Донбасу. Поки я сюди їхав, у мене з'явилося конкретна пропозиція до уряду України: я готовий інвестувати 100 млн доларів у будівництво нового аеропорту в Донецьку. Якщо будуть всі умови для будівництва аеропорту, який був практично повністю зруйнований, – я готовий зайнятися цим проектом, застосувати в рамках відновлення Донбасу досвід моєї компанії з будівництва та експлуатації аеропортів", – сказав Ярославський.

      Також бізнесмен розповів про початок модернізації міжнародного аеропорту міста Дніпро – вже навесні глава і власник DCH очікує старту будівельних робіт.

      Найближчий з моїх проектів, про який ви, ймовірно чули, – реконструкція міжнародного аеропорту в Дніпрі. Сподіваюся, що в рамках приватно-державного партнерства ми в квітні майбутнього року почнемо будівництво аеропорту. Це займе близько 2,5 років, за нашими оцінками, пасажиропотік нового аеропорту складе 4 мільйони мандрівників на рік. Це абсолютно конкретний проект, який стартує буквально навесні, 
      – поділився Ярославський з журналістами.

      Сьогоднішній інвестиційний форум в Маріуполі ініційований президентом України Володимиром Зеленським. Тут зібралися керівники та представники найбільший українських і глобальних компаній, інвестиційних фондів та міжнародних фінансових організацій. На полях форуму, RE: THINK. Invest in Ukraine виступають представники Міжнародної фінансової корпорації, Світового Банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку. В роботі форуму взяв участь президент України Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, керівники економічного блоку уряду і регіональної влади, а також представники іноземних держав.

      Група DCH має успішний досвід модернізації міжнародного аеропорту "Харків" і його подальшої експлуатації, розвитку стратегічного партнерства з найбільшими авіаперевізниками, які пов'язують місто регулярними прямими перельотами в ключові європейські ділові і культурні столиці, на популярні курорти. На початку жовтня 2019 року аеропорт Ярославського в Харкові урочисто зустрів свого мільйонного пасажира.

      Міжнародний аеропорт "Дніпро" після реконструкції та будівництва нової злітно-посадкової смуги довжиною 3200 м також буде здатний приймати сучасні повітряні лайнери всіх типів, в тому числі Боїнг 777. Аеропорт буде обладнаний новітніми системами навігації, метеорологічним і світлосигнальним обладнанням. Новий міжнародний термінал і VIP-термінал в єдиному комплексі отримають високу пропускну здатність – до 4 млн мандрівників на рік.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Інвестиції авіація Новини Донецька Фінанси
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