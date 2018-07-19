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Ярославський планує масштабні інвестиції в ДМЗ

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Олександр Ярославський
Олександр Ярославський / ukranews.com

Поточний стан Дніпровського металургійного заводу (ДМЗ) вимагає глобальних інвестицій в модернізацію та розвиток виробництва.

Про це під час інспекції підприємства 19 липня заявив журналістам Олександр Ярославський, бенефіціар групи DCH і новий власник заводу.

"Перша ейфорія з моменту придбання ДМЗ у нас пройшла. І ми розуміємо, що підприємство нам все-таки дісталося, м'яко кажучи, в зношеному стані. На сьогодні зупинена третя доменна піч і ведеться будівництво нової домни. Це близько 300 млн грн. У наступному році ми будемо зупиняти доменну піч №2, також будемо її модернізувати. Чотирнадцять років кінь не валявся, ніхто нічого не робив", – резюмував Олександр Ярославський.

За його словами, ще одним вектором великих інвестицій є коксохімічне виробництво. "Те, що стосується коксохіму, батарея №5 зараз реконструюється. І протягом трьох років ми всі батареї впорядкуємо. Фактично буде новий коксохім, а це близько $ 20 млн", – підкреслив бізнесмен. Таким чином, найближчим часом загальний обсяг інвестицій в ДМЗ – доменні печі і коксохімічне виробництво – складе більше $ 30 млн.

Олександр Ярославський також розповів журналістам про плани в майбутньому вкласти кошти в лінію безперервного розливання сталі. Така інвестиційна програма може скласти близько $ 50 млн. "Це те, що ми плануємо. Неможливо інвестиції за один рік освоїти. Ви не уявляєте, як мені хочеться, щоб піч працювала, а не стояла", – поділився своїми роздумами бенефіціар групи DCH.

Окрему увагу і нового інвестора, і журналістів було приділено питанням соціального забезпечення працівників підприємства. В даний час середня заробітна плата на ДМЗ становить 14 300 грн в місяць. Цей показник з часом буде збільшуватися. "Збільшимо якість і покращимо виробництво, відповідно будемо збільшувати зарплату", – зазначив Олександр Ярославський, який з моменту придбання підприємства вже підняв оклади співробітників на 20% (з 1 липня 2018 року).

Слід зазначити, що минулого тижня, під час урочистостей з нагоди Дня металурга, ДМЗ відвідав мер Дніпра Борис Філатов. Він високо оцінив зусилля інвестора для початку модернізації заводу і також звернув увагу на реалізацію соціальних програм. "Я говорив сьогодні про те, що для мене дуже важливо, говорив перед трудовим колективом про те, що на підприємстві підняли на 20% заробітну плату. Чим вище зарплата у людей, тим вище податки, тим більше надходження в місцевий бюджет, тим в місцевому бюджеті більше грошей і, відповідно, може виконувати програми по структурній зміні міста", – підкреслив Борис Філатов

Як повідомлялося раніше, в березні поточного року група DCH Олександра Ярославського придбала ДМЗ у попереднього власника. Це підприємство є одним з провідних виробників чавуну, сталі і прокату; його продукція поставляється в 44 країни, а чисельність трудового колективу становить близько 6000 людей. При цьому ДМЗ став не першим промисловим активом, придбаним Олександром Ярославським за кілька останніх років. Раніше він купив Харківський тракторний завод (Харків, 2016 р.) і рудник "Суха Балка" (Кривий Ріг 2017 р.). Загальна сума інвестицій бізнесмена в проекти різної галузевої приналежності тільки по Харківському регіону перевищила $ 1 млрд (В т.ч. $ 300 млн. В соціальний проект підготовки Харкова до Євро-2012).

Теги: Інвестиції металургія Гроші
Джерело: 24 Канал
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