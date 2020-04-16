Ярославський везе до Харкова обладнання на 15 млн грн для центру вірусології в "Екополісі ХТЗ"

Завтра-післязавтра до Харкова прибуде перша партія обладнання, яке Олександр Ярославський купив для центру вірусології, створюваного ним спільно з міською владою в рамках проекту "Екополіс ХТЗ", – "Експертного лабораторно-діагностичного центру інфекційних хвороб та санітарного захисту".

Про це інформує портал interfax.com.ua. Зараз вантаж знаходиться у Києві і проходить складську обробку. Про це повідомив мер Харкова Геннадій Кернес в Telegram.

"Майбутній всеукраїнський центр вірусології в Харкові на базі "Екополісу ХТЗ" починає набувати матеріальну форму. Ми тільки що поговорили з Олександром Ярославським, і він сказав, що зараз у Києві вже відвантажують зі складу першу партію лабораторного обладнання на 15 млн. грн. Це техніка одного з провідних американських виробників ThermoFisher Scientific, світового лідера в галузі біотехнологій.

Сьогодні-завтра до Харкова прибуде лабораторний комплекс, який має одночасно і практичне (діагностичне) призначення і наукове. Тобто дозволяє не просто встановлювати, чи хворий пацієнт, а й отримувати безцінні дані для розробки подальшого лікування з урахуванням унікальних генетичних особливостей як патогена, так і людини. Плюс проводити наукові дослідження для ефективної боротьби з усіма типами коронавірусів, а також зі збудниками інших інфекційних захворювань.

Це обладнання останнього покоління, яке буде використано з метою цілеспрямованої боротьби з інфекційними захворюваннями вперше в Україні. І це те ядро, навколо якого ми створимо вірусологічний центр світового рівня – Експертний лабораторно-діагностичний центр інфекційних хвороб та санітарного захисту. Інтелектуальне лідерство Харкова в дії!", – написав у своєму пості харківський голова.

У DCH Ярославського розповіли, що "Експертний лабораторно-діагностичний центр" завтра отримає обладнання, яке дозволяє ефективно працювати з швидко мутуючими (такі, що мають високу генетичну мінливість) вірусами. Технологія дослідження всього генома коронавірусу дозволить робити прогнози щодо нових спалахів епідемії та процесу її подальшого поширення, а також розробляти лікарські препарати спрямованої дії. Завдяки використанню набору високоспецифічних універсальних праймерів для коронавірусу COVID-19 в поєднанні з високоточним майстер-міксом усі геномні ділянки ампліфіціюють і секвенірують менш ніж за добу.

Постачальник лабораторного комплексу – компанія ThermoFisher Scientific – спеціалізується на виготовленні наукових приладів, реактивів та витратних матеріалів, а також програмного забезпечення і послуг для охорони здоров'я, науки, академічних лабораторій в урядовому і промисловому секторі США, в тому числі для біотехнологічних і фармацевтичних досліджень.

Як повідомлялося раніше, "Експертний лабораторно-діагностичний центр інфекційних хвороб та санітарного захисту" в діловій інноваційної екосистеми Екополіс ХТЗ займеться дослідженнями для розробки вакцин проти коронавирусу, а згодом стане провідним українським центром у сфері медичних розробок і технологій. Центр вірусології буде створений на базі медичного центру Харківського тракторного заводу, що є промисловим якорем майбутнього технопарку.

Команда співробітників "Експертного лабораторно-діагностичного центру інфекційних хвороб та санітарного захисту" буде сформована з провідних українських вірусологів, яким в Харкові будуть забезпечені всі умови для продуктивної роботи.

Нагадаємо, що "Екополіс ХТЗ" – інноваційна ділова екосистема на основі виробничих площ Харківського тракторного заводу (ХТЗ), що належить Олександру Ярославському. Після редевелопмента території підприємства на вільних площах буде сформована багатофункціональна бізнес-система, що включає різні напрямки і кластери: індустріальний парк, IT-кластер, логістичний, торговий, дослідний, освітній і медичний кластери. Прогнозний обсяг інвестицій в проєкт складе близько $1 млрд, що дасть Харкову більше 10 тис. нових високотехнологічних робочих місць.