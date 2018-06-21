Ярославський встановив контроль над дніпровським аеропортом

Президент і власник DCH Олександр Ярославський став фактичним власником аеропорту в Дніпрі.

Про це повідомляє "Обозреватель".

Як сказав Ярославський, з чинним бенефіціаром Міжнародного аеропорту "Дніпро" вже врегульовані всі питання, що стосуються переуступки об'єкта.

Я переговорив з усіма зацікавленими сторонами. Всі спірні моменти з бенефіціаром дніпровського аеропорту з мого боку зняті. А мер Дніпра був у харківському аеропорту і бачив рівень його роботи,

– сказав Ярославський.

Необхідними умовами початку робіт бізнесмен назвав виділення державного фінансування на будівництво злітно-посадкової смуги (за інформацією представників влади і ЗМІ йдеться про 3 мільряди гривень). А також завершення судових розглядів навколо авіакомпанії "Дніпроавіа".

"Як тільки за цими двома пунктами буде ясність, я готовий приступати до роботи", – сказав Ярославський.

Свій інтерес до дніпровського аеропорту Олександр Ярославський мотивував так: "Регіон привабливий комерційно – прогноз пасажиропотоку оптимістичний, потреба очевидна. Дніпропетровщина давно задихається без нормального повітряного сполучення. А у DCH є все для того, щоб вирішити цю проблему. Є гроші, щоб побудувати свою частину – сучасний аеровокзальний комплекс. Є команда з унікальними знаннями та вміннями, якість роботи якої знають вже і президенти Литви і Польщі, і УЄФА, і дипломати різних країн. Хочете подивитися, які термінали ми можемо побудувати в Дніпрі? Поїдьте в Харків, все побачите", – підкреслив бізнесмен.

Нагадуємо, що група DCH успішно побудувала "з нуля" аеропорт у Харкові в рамках підготовки до Чемпіонату світу з футболу в 2012 (Євро-2012), обсяг інвестицій становив приблизно 110 мільйонів доларів. Зараз дніпровський аеропорт контролює об'єднання компаній, яке ЗМІ називають групою "Приват" Ігоря Коломойського. Зокрема, терміналом володіє згадувана вище авіакомпанія "Дніпроавіа".