Яскрава Тіна Кароль стала героїнею нових емоджі: фотофакт

Українська співачка Тіна Кароль надихнула представників Viber на створення нових емоджі. Картинки із зображенням артистки є безкоштовними та вже доступні для завантаження у додатку.

Фрагменти знаменитих хітів Тіни Кароль знайшли свій відгомін у нових яскравих емоджі. "Сдаться ты всегда успеешь", "Выше облаков", "Жизнь продолжается", "Мужчина моей мечты", "Привет, пупсик", "Ты отпусти сердце его", "Не бойся, мальчик", – такими грайливими та ніжними фразами підписані ефектні зображення артистки.

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Допис, поширений Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 27 Лип 2018 р. о 5:12 PDT

Відомо, що випуск нових емоджі має символічну дату, адже саме 27 липня фан-клуб Тіни Кароль святкує 27-річчя. Картинки створені у фірмовому стилі додатку Viber. Дизайн новинки належить популярній компанії Havas.

Світ визнав, що емоджі – це нова мова спілкування. Ними можна спокійно обмінюватись в месенджері, практично не використовуючи слова. Пісні Тіни Кароль вже давно розібрали на цитати. Цілком логічно, що Viber випускає стікери з культових фраз української поп-діви,

– зазначив креативний директор Havas Digital Kyiv Олексій Морозов.

Наразі емоджі вже доступні для завантаження. Користувачі додатку Viber зможуть безкоштовно встановити собі новинку. Після завантаження люди автоматично стануть учасниками спільноти Тіни Кароль та дізнаватимуться останні новини з життя співачки. Водночас у фан-групі артистки анонсували продовження співпраці з Viber.

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"Незабаром всім користувачам популярного месенджера буде доступний спеціальний чат-бот. Цю функцію оцінять не лише фанати Тіни Кароль, але і любителі української поп-музики. За допомогою бота користувачі першими дізнаватимуться aктуальну інформацію з життя співачки в будь-який зручний час", – зазначили представники фан-клубу.