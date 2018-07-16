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Телеканал новин 24 Новини Краса

Яскраві барви: ідеї для літнього манікюру

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Ідеї для літнього манікюру у фото
Ідеї для літнього манікюру у фото / Фото з Іnstagram Park Eunkyung

Влітку нам потрібні яскраві враження і такі ж нестримні відтінки лаків. Ми обрали різні малюнки, кольори і форми, щоб отримати натхнення на літній манікюр.

Літо – це час змін, тому не бійтеся дати волі фантазії. Експериментуйте з соковитими кольорами та сміливим дизайном. 

Читайте також: Червоний манікюр: 10 цікавих ідей

 

Допис, поширений essie (@essie)

 

Допис, поширений OPI (@opi)

 

Допис, поширений Meg T (@megtannahill)

 

Допис, поширений OPI (@opi)

 

Теги: LifeStyle Краса Манікюр
Джерело: 24 Канал
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