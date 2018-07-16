Яскраві барви: ідеї для літнього манікюру
Влітку нам потрібні яскраві враження і такі ж нестримні відтінки лаків. Ми обрали різні малюнки, кольори і форми, щоб отримати натхнення на літній манікюр.
Літо – це час змін, тому не бійтеся дати волі фантазії. Експериментуйте з соковитими кольорами та сміливим дизайном.
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Джерело: 24 Канал
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