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      Як через YASNO сплатити за електроенергію: інструкція

      -
      Як онлайн сплатити за світло / innovationlawllp.com

      Українці мають передати показники лічильника на електроенергію до 4 квітня. Через сервіс YASNO мешканці Києва, Дніпропетровської та Донецької областей можуть зробити це онлайн. Там же можна оплатити послугу.

      Передати показники лічильника та заплатити за світло можна в особистому кабінеті на сайті YASNO або через мобільний додаток.

      Важливо Як увійти в особистий кабінет на 104.ua: експрес-реєстрація

      Як передати показники електролічильника через сайт YASNO:

      • зайдіть на сайт;
      • оберіть регіон (місто Київ, Дніпропетровська область або Донецька область);
      • вкажіть особистий рахунок і свій контактний номер телефону;
      • виберіть зонність лічильника і введіть його показники.

      Оплата електроенергії може бути здійснена двома способами:

      • щоб оплатити існуючий рахунок потрібно обрати функцію "Оплатити". Сайт перенаправить на захищену сторінку банку, де буде здійснена оплата рахунку;
      • після вибору функції "Оплатити", сайт перенаправить на сторінку, де можна ввести показники і розрахунок для оплати нового рахунку на захищеній сторінці банку. 

      Контакт-центр за телефонами: (044/067/066) 277-18-18. Оператори приймають дзвінки з 9 до 18 без перерви та вихідних.

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Комунальні послуги Електроенергія
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