Як через YASNO сплатити за електроенергію: інструкція
Українці мають передати показники лічильника на електроенергію до 4 квітня. Через сервіс YASNO мешканці Києва, Дніпропетровської та Донецької областей можуть зробити це онлайн. Там же можна оплатити послугу.
Передати показники лічильника та заплатити за світло можна в особистому кабінеті на сайті YASNO або через мобільний додаток.
Важливо Як увійти в особистий кабінет на 104.ua: експрес-реєстрація
Як передати показники електролічильника через сайт YASNO:
- зайдіть на сайт;
- оберіть регіон (місто Київ, Дніпропетровська область або Донецька область);
- вкажіть особистий рахунок і свій контактний номер телефону;
- виберіть зонність лічильника і введіть його показники.
Оплата електроенергії може бути здійснена двома способами:
- щоб оплатити існуючий рахунок потрібно обрати функцію "Оплатити". Сайт перенаправить на захищену сторінку банку, де буде здійснена оплата рахунку;
- після вибору функції "Оплатити", сайт перенаправить на сторінку, де можна ввести показники і розрахунок для оплати нового рахунку на захищеній сторінці банку.
Контакт-центр за телефонами: (044/067/066) 277-18-18. Оператори приймають дзвінки з 9 до 18 без перерви та вихідних.
Читайте також
-
Пік епідемії коронавірусу в Україні буде між 15 і 24 квітнясьогодні , 15:15
-
У Києві втекли з обсервації понад 60 людей, які повернулись з-за кордону, – Геращенкосьогодні , 13:51
-
Конфлікт Єрмака та Лероса: як скандал вплине на очільника ОПсьогодні , 13:01
-
Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 2700 хворихсьогодні , 13:06
-
Кличко продовжує наносити раптові "нальоти" на лікарні: що було цього разу – відеосьогодні , 13:04
-
До нардепа Гео Лероса приїхали працівники СБУ: що відомосьогодні , 16:41