Як через YASNO сплатити за електроенергію: інструкція

Українці мають передати показники лічильника на електроенергію до 4 квітня. Через сервіс YASNO мешканці Києва, Дніпропетровської та Донецької областей можуть зробити це онлайн. Там же можна оплатити послугу.

Передати показники лічильника та заплатити за світло можна в особистому кабінеті на сайті YASNO або через мобільний додаток. Важливо Як увійти в особистий кабінет на 104.ua: експрес-реєстрація Як передати показники електролічильника через сайт YASNO: зайдіть на сайт;

оберіть регіон (місто Київ, Дніпропетровська область або Донецька область);

вкажіть особистий рахунок і свій контактний номер телефону;

виберіть зонність лічильника і введіть його показники. Оплата електроенергії може бути здійснена двома способами: щоб оплатити існуючий рахунок потрібно обрати функцію "Оплатити". Сайт перенаправить на захищену сторінку банку, де буде здійснена оплата рахунку;

після вибору функції "Оплатити", сайт перенаправить на сторінку, де можна ввести показники і розрахунок для оплати нового рахунку на захищеній сторінці банку. Контакт-центр за телефонами: (044/067/066) 277-18-18. Оператори приймають дзвінки з 9 до 18 без перерви та вихідних.