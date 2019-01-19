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      Ястремська – дуже талановита тенісистка, – Серена Вільямс про юну українську сенсацію

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      Серена Вільямс та Даяна Ястремська
      Серена Вільямс та Даяна Ястремська / Getty Images

      На шляху в 1/8 стадію Australian Open-2019 семиразова чемпіонка Відкритого чемпіонату Австралії в двох сетах обіграла 18-річну українку Даяну Ястремську.

      Після матчу українка розплакалася, проте Вільямс її підбадьорила. Даяна отримала масу компліментів від 23-кратної чемпіонки турнірів "Великого Шолома".

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      Ти зіграла чудово, ти впоралася дуже добре. Ти була приголомшливою, не плач. Ти просто молодець,
      – сказала легендарна американка і обняла Ястремську по завершенні зустрічі.

      "Як тільки ми підійшли до сітки, я побачила, що вона була дуже засмучена. І мені це сподобалося. Це показує, що вона тут не для того, щоб просто зіграти хороший матч, а для того, щоб перемогти. Вона хотіла перемогти. Це дуже зворушило моє серце. Я вважаю, що вона дуже талановита, і мені приємно бачити таку віддачу", – додала Вільямс.

      У наступному раунді суперницею Серени стане Сімона Халеп, яка здолала її сестру Вінус Вільямс у двох сетах.

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      Теги: Australian Open Серена Вільямс Даяна Ястремська Теніс Спорт
      Джерело: 24 Канал
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