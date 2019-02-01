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      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Ястремська феєрично розгромила екс-першу ракетку світу, найкращі удари матчу: відео

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      Найкращі удари Ястремської
      Найкращі удари Ястремської / twitter.com/DeportesMega

      18-річна українка Даяна Ястремська надзвичайно впевнено вдруге в кар'єрі перемогла іспанку Гарбінє Мугурусу, яка свого часу очолювала світовий рейтинг WTA.

      Для яскравої перемоги Даяні знадобилося трішки більше, аніж півтори години.

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      Ястремська вразила своєю агресивною та ефективною грою. Українка була сильнішою за більш імениту іспанку практично за всіма показниками.

      В Даяни кращий відсоток виграних м'ячів на першій та другій подачі. Також Даяна має кращий показник реалізації та відігравання брейкпойнтів.

      Ястремська виграла більше очок як на подачі, так і на прийомі.

       

       

      Українка у півфіналі зіграє проти полячки Магди Лінет, яка тільки 97-а в рейтингу WTA. У 2018 році шляхи тенісисток вперше перетнулися на змаганнях у Нью-Хейвені (США). Тоді впевнену перемогу здобула саме Даяна.

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      Теги: Спорт Даяна Ястремська Теніс
      Джерело: 24 Канал
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