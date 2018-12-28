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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Ястремська, Козлова та Костюк стартували з перемог на першому турнірі в сезоні

      36 Читать новость на русском
      Катерина Козлова
      Катерина Козлова

      Українські тенісистки Марта Костюк, Даяна Ястремська і Катерина Козлова виграли свої стартові поєдинки у відборі до основної сітки турніру Brisbane International в Австралії.

      Даяна Ястремська отримала другий номер посіву в кваліфікації турніру в Брісбені, а першою її суперницею була досвідчені американка Варвара Лепченко, котра колись була 21-ю ракеткою світу. Втім, це не завадило українці перемогти – 3:6, 6:1, 6:4.

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      Марта Костюк розпочала виступи в новому тенісному сезоні з матчу проти британки Хізер Вотсон у кваліфікації в Брісбені. Це був перший матч між суперницями в кар’єрі — раніше 26-річна британка і 16-річна українка не зустрічалися. Все ж Марті вдалоя здобути вольову перемогу з рахунком 6:7, 6:2, 6:3.

      Також українка Катерина Козлова вдало стартувала в кваліфікації в Брісбені. Сьома сіяна в двох сетах обіграла американку Еллі Кік – 6:4, 6:4.

      У другому раунді кваліфікації Даяна Ястремська зіграє з Кароліною Муховою, Марта Костюк з Марією Бузковою, а Катерина Козлова проти Геррієт Дарт.

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      Даяна Ястремська – Варвара Лепченко 2:1 (3:6, 6:1, 6:4)

      Хізер Вотсон – Марта Костюк 1:2 (7:6, 2:6, 3:6)

      Катерина Козлова – Еллі Кік 2:0 (6:4, 6:4)

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Теніс Марта Костюк Даяна Ястремська
      Джерело: 24 Канал
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