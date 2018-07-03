Ястремська перемогла в "українському дербі" на престижному турнірі в Італії

Тенісистки, які не пробилися на Wimbledon, розпочали турнір із серії ITF на ґрунтовому покритті з призовим фондом $60 000 у Римі (Італія).

У матчі стартового кола між собою зійшлися дві українських тенісистки – Даяна Ястремська і Катаріна Завацька. До другого кола вдалося вийти Даяні - 6:3, 6:4.

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Протягом зустрічі Ястремська допустила вісім подвійних помилок, реалізувала сім з дванадцяти брейк-поїнтів та програла п'ять геймів на своїй подачі.



У минулому році Даяна та Катаріна вже грали одна проти одної на рівні ITF Pro Circuit: у фінальному матчі 60-тисячника в угорському Дунакесі титул завоювала уродженка Одеси.



У другому колі турніру в Римі Ястремська зустрінеться з переможницею матчу між угоркою Рекою-Луцою Яні та Жаклін Адіною Крістіан з Румунії.

Даяна Ястремська – Катаріна Завацька 2:0 (6:3, 6:4)