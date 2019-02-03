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      Ястремська присвятила перемогу на турнірі свої матері, з якою стався нещасний випадок: відео

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      Ястремська присвятила перемогу на турнірі своїй матері
      Ястремська присвятила перемогу на турнірі своїй матері / twitter.com

      Українська тенісистка Даяна Ястремська присвятила перемогу на тенісному турнірі в місті Хуахін (Таїланд) своїй матері, яка ледь не втратила зір.

      Після переможного матчу Даяна дала традиційне інтерв'ю під час процедури нагородження.

      Читайте також: Ястремська у драматичному матчі виграла престижний тенісний турнір в Таїланді

      Українка заявила, що присвячує перемогу свої матері, яка потрапила в неприємну ситуацію. Спортсменка сказала, що для неї було складно виступати в Таїланді через прикрий випадок з мамою.

      "У першу чергу хочу привітати Айлу з відмінним турніром. Коли я була молодшою, то рівнялася на тебе. Ти хороший гравець і з тобою завжди важко боротися", – почала українка.

      Я так схвильована, Боже, навіть не знаю, що сказати... Це мій другий титул WTA... Просто хочу всім подякувати. Дякую організаторам, спонсорам, це був чудовий турнір. Я вперше сюди приїхала, не очікувала, що пройду так далеко, тому що з моєю мамою стався невеликий інцидент. Вона перенесла операцію і повернулася в Україну, тому мені було насправді важко тут виступати. Але я довела, що можу через це пройти. Цю перемогу, цей турнір я присвячую своїй мамі,
      – резюмувала Даяна.

      "Всім, хто дивився, спасибі за вашу підтримку! Спасибі одній людині, яка зі мною з дитинства, не буду говорити ім'я, але ви знаєте, хто це. І мама, для тебе ця перемога. Шкода, що тебе не було з нами, але все одно... Спасибі всім, я з великим задоволенням тут зіграла", – додала тенісистка.

       

       

      Раніше батько української тенісистки Даяни Ястремської Олександр розповів, що в їх родині сталася трагедія. У руках Марини Ястремської вибухнула пляшка, внаслідок чого вона ледь не втратила зір.

      Саме це стало однією з причин, чому Даяна відмовилася виступати за збірну України на Кубку Федерації. Однак згодом тенісистка таки підтвердила свою участь.

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      Теги: Спорт Теніс Даяна Ястремська
      Джерело: 24 Канал
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