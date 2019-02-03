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      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Ястремська у драматичному матчі виграла престижний тенісний турнір в Таїланді

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      Ястремська виграла у фіналі престижного тенісного турніру в Таїланді
      Ястремська виграла у фіналі престижного тенісного турніру в Таїланді / GETTY IMAGES

      18-річна українська тенісистка Даяна Ястремська виграла престижний тенісний турнір в місті Хуахін (Таїланд) з призовим фондом $250,000. У фінальному поєдинку третя ракетка України здолала 25-річну австралійку Айлі Томлянович.

      Даяна Ястремська – Айла Томлянович 2:1 (6:2, 2:6, 7:6)

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      Перший сет Ястремська розпочала надзвичайно впевнено. Українська тенісистка виграла 5 геймів поспіль, двічі взявши подачу суперниці. У шостому геймі австралійці таки вдалося вперше в матчі захистити подачу. У наступному геймі Даяна подавала на сет, однак несподівано програла подачу та подарувала шанс суперниці врятувати сет. Проте Ястремська в наступному ж геймі відповіла брейком та записала у свій актив сет – 6:2.

      У другій партії вже австралійка грала більш агресивно. Вона в третьому геймі перемогла на подачі Ястремської, хоча в наступному геймі українка відповіла зворотнім брейком. Однак Томлянович була налаштована виграти сет. Вона ще двічі перемогла на подачі Ястремської та записала у свій актив партію – 2:6.

      Таким чином доля матчу вирішувалася у третьому сеті, який виявився доволі напруженим. На старті вирішальної партії Ястремська зробила брейк і повела 2:0. Проте Айла зуміла відповісти тим же. Вирішальним моментом матчу стали 6 та 7 гейми, які Ястремська програла. Таким чином австралійка повела 5:2.

      Після цього українка взяла медичний тайм-аут. І це дало результат. Даяна вчасно повернулася в гру та виграла 3 гейми поспіль – 5:5. У наступному геймі Даяна впевнено захистила подачу, вигравши 4 поспіль гейм та повернула собі перевагу – 6:5. Деморалізованій австралійці все ж вдалося зрівняти рахунок. Відтак доля сету та матчу вирішувалася на тай-брейку, де успішнішою була саме українка.

      З понеділка Даяна стане 34 ракеткою світу.

      Зазначимо, що в жовтні 2018 року українка Даяна Ястремська виграла свій перший титул у категорії WTA. У фіналі вона обіграла представницю Китаю К’ян Ван.

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      Теги: Спорт Даяна Ястремська Теніс
      Джерело: 24 Канал
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