Ястремська вперше потрапила у топ-50 рейтингу WTA, Цуренко та Світоліна зберегли позиції

Всесвітня тенісна асоціація (WTA) оновила рейтинг тенісисток за результатами Відкритого чемпіонату Австралії.

Найкраща з українок Еліна Світоліна, захистивши торішні очки у чвертьфіналі "Мейджора", залишилася на 7 місці. Леся Цуренко, яка вибула у другому раунді змагань, як і Світоліна, не змінила своїх позицій і втрималася на 24 рядку.

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А ось з особистим рекордом цей тиждень починає 18-річна Даяна Ястремська. В Австралії українка святкувала свої перші перемоги на турнірах "Великого Шолома" і в підсумку дійшла до третього раунду.

Ястремська дебютує в топ-50 і приєднується до списку українок, яким вдавалося потрапити в п'ятдесят найсильніших у світовому рейтингу: Еліни Світоліної, Олени Бондаренко, Наталії Медведєвої, Лесі Цуренко, Катерини Бондаренко, Юлії Вакуленко, Олени Татаркової і Марії Коритцевої.

Також 20 позицій в оновленій світової класифікації втратила Ангеліна Калініна (127), а Марта Костюк опустилася на 39 рядків (155).

Що ж стосується першої десятки найсильніших тенісисток світу, то з 28 січня на перше місце в рейтингу WTA піднялася 21-річна Наомі Осака. Переможниця Australian Open-2019 стала першою в історії японкою, якій вдалося очолити світовий рейтинг.

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Другою ракеткою світу стала чешка Петра Квітова, яка поступилася Осаці в фіналі "Мейджора".

Також положення в WTA після турніру в Мельбурні змогли поліпшити американка Слоан Стівенс, чешка Кароліна Плішкова, Кікі Бертенс з Нідерландів і білоруска Аріна Соболенко, яка дебютувала в топ-10. Румунка Сімона Халеп, німкеня Анжелік Кербер і датчанка Каролін Возняцкі, в свою чергу, не змогли захистити торішні очки на Australian Open і опустилися в світовому рейтингу.

Українські тенісистки у топ-200 світового рейтингу WTA

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