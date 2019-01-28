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      Ястремська вперше потрапила у топ-50 рейтингу WTA, Цуренко та Світоліна зберегли позиції

      104 Читать новость на русском
      Даяна Ястремська
      Даяна Ястремська / btu.org.ua

      Всесвітня тенісна асоціація (WTA) оновила рейтинг тенісисток за результатами Відкритого чемпіонату Австралії.

      Найкраща з українок Еліна Світоліна, захистивши торішні очки у чвертьфіналі "Мейджора", залишилася на 7 місці. Леся Цуренко, яка вибула у другому раунді змагань, як і Світоліна, не змінила своїх позицій і втрималася на 24 рядку.

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      А ось з особистим рекордом цей тиждень починає 18-річна Даяна Ястремська. В Австралії українка святкувала свої перші перемоги на турнірах "Великого Шолома" і в підсумку дійшла до третього раунду.

      Ястремська дебютує в топ-50 і приєднується до списку українок, яким вдавалося потрапити в п'ятдесят найсильніших у світовому рейтингу: Еліни Світоліної, Олени Бондаренко, Наталії Медведєвої, Лесі Цуренко, Катерини Бондаренко, Юлії Вакуленко, Олени Татаркової і Марії Коритцевої.

      Також 20 позицій в оновленій світової класифікації втратила Ангеліна Калініна (127), а Марта Костюк опустилася на 39 рядків (155).

      Що ж стосується першої десятки найсильніших тенісисток світу, то з 28 січня на перше місце в рейтингу WTA піднялася 21-річна Наомі Осака. Переможниця Australian Open-2019 стала першою в історії японкою, якій вдалося очолити світовий рейтинг.

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      Другою ракеткою світу стала чешка Петра Квітова, яка поступилася Осаці в фіналі "Мейджора".

      Також положення в WTA після турніру в Мельбурні змогли поліпшити американка Слоан Стівенс, чешка Кароліна Плішкова, Кікі Бертенс з Нідерландів і білоруска Аріна Соболенко, яка дебютувала в топ-10. Румунка Сімона Халеп, німкеня Анжелік Кербер і датчанка Каролін Возняцкі, в свою чергу, не змогли захистити торішні очки на Australian Open і опустилися в світовому рейтингу.

      Українські тенісистки у топ-200 світового рейтингу WTA

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      Теги: Спорт Теніс Australian Open Серена Вільямс Еліна Світоліна Даяна Ястремська Марта Костюк Леся Цуренко
      Джерело: 24 Канал
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