Ястремська впевнено вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA у Хобарті

Українка Даяна Ястремська побореться за вихід до півфіналу на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) Hobart International, який проходить в Австралії.

Ястремська у другому раунді розгромила білорусуку тенісистку Віру Лапко, яка посідає 63 місце в світовому рейтингу, з рахунком 6:1, 6:4.

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Матч тривав рівно 1 годину. За цей час Ястремська зробила 5 ейсів, 3 брейка і допустила 1 подвійну помилку. На рахунку Лапко 2 подачі навиліт, жодного брейк-поінта і 1 помилка при введенні м'яча в гру.

Наступною суперницею Ястремської стане швейцарка Белінда Бенчіч, якій українка поступилася в напруженому матчі в півфіналі турніру WTA в Люксембурзі в кінцівці минулого сезону.

Зазначимо, що наразі Даяна Ястремська займає 59 місце в рейтингу WTA.

Даяна Ястремська – Віра Лапко 2:0 (6:1, 6:4)

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