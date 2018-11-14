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      Яценюк і НАБУ: у чому підозрюють екс-прем’єра і що йому загрожує?

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      НАБУ бореться з корупцією чи усуває конкурентів Порошенка?
      НАБУ бореться з корупцією чи усуває конкурентів Порошенка? / 24 канал

      Відкриття НАБУ кримінального провадження у зв’язку із зловживанням владою екс-прем'єром Арсенієм Яценюком і міністром юстиції Павлом Петренком виглядає, як продовження боротьби з корупцією серед високопосадовців.

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      У чому підозрюють чиновників, і з чим може бути пов’язано відкриття провадження, – далі в матеріалі 24 каналу.

      Інформаційні маніпуляції

      Згідно повідомлення, НАБУ інкримінує Яценюку і Петренку частину 2 статті 364 Кримінального кодексу України – зловживання владою – позбавлення волі від п’яти до восьми років. Фахівці запевняють – реальних підстав для кримінального провадження немає. Це маніпуляції зацікавлених осіб.

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      Зокрема, це може бути помста екс-регіонала, екс-керівника адміністрації Янукович – нині нардепа від "Опоблоку" Сергія Льовочкіна. За словами політолога Михайла Басараба, інформація почала розганятися близькими до Льовочкіна мас-медіа. Яценюк, зазначає він, під час прем’єрства в 2014 році зробив серйозний наступ на газову імперію партнера Льовочкіна – олігарха Фірташа. На переконання експерта, Яценюк і Петренко не мають до скарги прямого відношення. Але НАБУ, згідно процесуального законодавства, змушене реагувати.

      Яценюк НАБУ Льовочкін
      Яценюку мстять екс-регіонали Льовочкін і Фірташ? 

      Про маніпуляції заявили в Мін’юсті.

      Розповсюджена інформація щодо зловживання владою та службовим положенням з боку вищого керівництва Міністерства юстиції та колишнього Прем’єр-міністра Арсенія Яценюка в рамках придбання юридичних послуг для представництва держави України за позовами міноритарних акціонерів ПАТ "Укрнафта" в Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольма (Швеція) абсолютно не відповідає дійсності,
      – повідомив Павло Петренко.

      Як зазначається в повідомленні, слухання по найбільшому позову проти України відбудеться тільки на початку 2019 року. І розповсюдження недостовірної інформації є частиною брудної інформаційної кампанії, яка спрямована на дискредитацію інституцій, уповноважених захищати національні інтереси України в міжнародних судах. Зокрема щодо претензії акціонерів ПАТ "Укрнафта" до України на суму 5,5 мільярдів доларів США.

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      Тому, вважає Басараб, швидше за все, ця історія не матиме продовження.

      НАБУ як інструмент передвиборної боротьби Порошенка

      Михайло Басараб зауважує: НАБУ може використовувати і оточення Порошенка, як засіб боротьби напередодні президентських перегонів.

      Перед виборами йде загострення політичної боротьби. Тому всі майбутні конкуренти Порошенка перебуватимуть у полі особливої уваги президента і підконтрольних йому структур. Нещодавно були сенсаційні заяви, що представники оточення Порошенка – нардеп від БПП Грановський – впливає на діяльність НАБУ. Можна допустити, що Порошенко може використовувати НАБУ в політичних інтересах,
      – зазначає Басараб.

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      Директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко додає: це може бути частиною політтехнології по "боротьбі" Порошенка з корупцією. За його словами, близько півтора року звучить ідея політтехнологів Порошенка: давайте посадимо представників "Народного фронту" і покажемо боротьбу з корупцією. Не виключено, що Порошенко погодився. Не саджати ж йому близьких до себе народних депутатів Кононенка або Грановського.

      НАБУ Яценюк Порошенко
      Порошенко тисне на Яценюка і "Народний фронт" 

      У цю технологію цілком вписується кримінальне провадження НАБУ проти міністра інфраструктури Володимира Омеляна, якого підозрюють у незаконному збагаченні та недекларуванні статків. Омелян, як відомо, призначений до уряду за квотою "Народного фронту". І такий потрійний удар по НФ може бути розрахований на те, щоб "фронтовики" відмовилися від участі в президентській і парламентській кампаніях. Щоб не заважати Порошенку і БПП.

      Кожен відсоток – на вагу золота

      На думку Віктора Небоженка, хоча рейтинг "НФ" невеликий, разом вони сила. І кримінальні справи проти Яценюка і Петренка, які представляють "Народний фронт" і є партнерами БПП по коаліції, можуть бути примусом до "дружби" з боку Порошенка. До того ж, існує ймовірність балотування Яценюка у президенти. Якщо "фронтовики" пропустять президентські вибори, то їм дуже дорого обійдуться парламентські. Вони стануть чемпіонами за кількістю витрачених на кампанію грошей. Тому їм потрібно йти вперед.

      Порошенко домагається важливої мети – внутрішнього розгрому "Народного фронту", його розколу. Порошенко сказав: або Яценюк і НФ з ним. Або тоді будуть кримінальні справи. Тим більше, є генпрокурор Луценко, для якого відкрити справу – раз плюнути. Яценюк почав кампанію за системою: "паровозик і вагони". Все, що скаже Порошенко, над цим знущатиметься Яценюк. А це сильний удар,
      – наголосив Віктор Небоженко.

      НАБУ Яценюк Порошенко Тимошенко
      Яценюк може змінити розклади на виборах між Порошенком і Тимошенко

      За словами Михайла Басараба, хоча Яценюк офіційно не говорив про балотування, є тільки його бігборди, ажіотаж навколо екс-прем’єра підтверджує серйозні побоювання Порошенка. Можлива участь Яценюка може істотно вплинути на розклади між фаворитами – наразі Порошенком і Тимошенко.

      Президент зацікавлений, аби Яценюк не балотувався. Діючий президент хоче одноосібно представляти всі здобутки і позитивні звершення української влади з 2014 року. Бути їх репрезентантом. Тимошенко була б зацікавлена в участі Яценюка. Скільки б він відсотків не взяв, це все будуть голоси з електорального кошика Порошенка. А рейтинги Порошенка сьогодні і так невисокі. І йому важливий кожен відсоток. Тому що 2-5 % для Порошенка – на вагу золота,
      – підкреслив Михайло Басараб.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Петро Порошенко Президентські вибори 2019 НАБУ Арсеній Яценюк Павло Петренко Народний фронт Новини України Новини політики Статті Сергій Льовочкін
      Джерело: 24 канал
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