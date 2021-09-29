За яких умов скасують вибори
Однак обласний координатор Громадянської мережі ОПОРА Микола Зінченко заперечив такі чутки. Єдина ситуація, яка може скасувати вибори, – це введення в країні або в регіоні надзвичайного або воєнного стану.
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За його словами, при всіх інших умовах вибори нового очільника Харкова відбуваються.
Можна згадати 87-ий округ на Франківщині, де на весні цього (2021 – 24 канал) року в червоній зоні пандемії вибори пройшли, і все було нормально. Явка, скоріш за все, буде низькою.
Нагадаємо, що станом на 27 вересня 2021 року, у лікарнях Харкова майже 90% ліжок були зайняті COVID-хворими. Міністерство охорони здоров'я наразі дозволило лікувати хворих у 13 медичних установах регіону.
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Вибори мера Харкова: що відомо
- Харків'яни 25 жовтня 2020 року втретє обрали собі мером Геннадія Кернеса.
- Однак він помер 17 грудня 2020 троку, так і не розпочавши роботу на посаді.
- Голосування за нового очільника міста має відбутись 31 жовтня 2021 року.