За яких умов скасують вибори

Однак обласний координатор Громадянської мережі ОПОРА Микола Зінченко заперечив такі чутки. Єдина ситуація, яка може скасувати вибори, – це введення в країні або в регіоні надзвичайного або воєнного стану.

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За його словами, при всіх інших умовах вибори нового очільника Харкова відбуваються.

Можна згадати 87-ий округ на Франківщині, де на весні цього (2021 – 24 канал) року в червоній зоні пандемії вибори пройшли, і все було нормально. Явка, скоріш за все, буде низькою. Микола Зінченко Обласний координатор Громадянської мережі ОПОРА

Нагадаємо, що станом на 27 вересня 2021 року, у лікарнях Харкова майже 90% ліжок були зайняті COVID-хворими. Міністерство охорони здоров'я наразі дозволило лікувати хворих у 13 медичних установах регіону.

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