Явка буде низькою, – Зінченко припустив, чи проведуть вибори у Харкові попри COVID-19

В Харкові швидкими темпами загострюється ситуація з коронавірусом. Через це у місті виникли чутки, нібито вибори мера можуть перенести або скасувати.

За яких умов скасують вибори

Однак обласний координатор Громадянської мережі ОПОРА Микола Зінченко заперечив такі чутки. Єдина ситуація, яка може скасувати вибори, – це введення в країні або в регіоні надзвичайного або воєнного стану.

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За його словами, при всіх інших умовах вибори нового очільника Харкова відбуваються.

Можна згадати 87-ий округ на Франківщині, де на весні цього (2021 – 24 канал) року в червоній зоні пандемії вибори пройшли, і все було нормально. Явка, скоріш за все, буде низькою. Микола Зінченко Обласний координатор Громадянської мережі ОПОРА

Нагадаємо, що станом на 27 вересня 2021 року, у лікарнях Харкова майже 90% ліжок були зайняті COVID-хворими. Міністерство охорони здоров'я наразі дозволило лікувати хворих у 13 медичних установах регіону.

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