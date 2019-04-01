Явка виборців: як змінилася політична активність українців

Цього року ми всьоме обирали президента країни. З часу перших президентських виборів у 1991 році активність виборців невпинно знижувалася, окрім сплеску у 2004-му. Вибори-2019 тенденцію не значно змінили. Та все ж цього разу ми були активнішими, ніж на попередніх виборах президента.

Загальна явка

Найвищу виборчу активність українці продемострували у 1991-му – тоді обирали президента 84,16% усіх, хто мав право голосу. Далі відповідальність за участь у виборах поступово знижувалася. А у 2014-му перемогу Петру Порошенку забезпечили трохи більше половини всіх виборців – голосувати прийшли 59,48%.

У 2019 році трохи більше українців пішли на вибори – 62,72%.

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Цікаво, що в кожному випадку, коли проводився другий тур виборів – явка була вищою, ніж у першому турі. І навіть у третьому турі, що відбувся у 2004 – на вибори прийшло більше виборців, ніж на перший тур.



Активність на виборах цього року лише трохи вища за попередні

На думку заступника директора Інституту соціології НАН України Євгена Головахи, яку він висловив у коментарі 24 каналу, нинішня активність виборців цілком прийнятна.

Не бачу проблем. Треба враховувати всі фактори. Багато людей за кордоном. Багато – розчаровані. За такої ситуації це цілком нормальна явка,

– зазначив соціолог.

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Регіональні особливості

Приклад високої виборчої активності у регіонах знову продемонструвала Львівщина – вона лідирує вже другі вибори поспіль. Лише трішечки від неї відстає Волинська область.

Значну активізацію виборців показала Донецька область: з 15,1% на виборах 2014-го до 59,48% цього разу. У Луганській і Харківській областях також тенденція до підвищення явки.

Натомість Тернопільщина, Івано-Франківщина та Рівненщина знизили цього разу активність виборців, порівняно з минулими президентськими виборами.



Як змінилась явка порівняно з 2014 роком