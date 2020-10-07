У Яворівський відділ поліції на Львівщині 5 жовтня звернулась по допомогу 39-річна місцева жителька. Жінка розповіла правоохоронцям, що знайомий вимагає у неї гроші, інакше опублікує інтимне відео за її участю.

За словами жінки, її шантажував друг, 34-річний яворівець. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба поліції Львівської області.

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Як затримали зловмисника та що він вимагав

Чоловік вимагав у жінки 500 доларів. Він погрожував їй, що опублікує інтимне відео за її участю, якщо вона не скине гроші йому на картку.

Проте жінка не розгубилась і звернулась до поліції. Того ж дня оперативники встановили, що цей чоловік причетний до злочину. В його квартирі провели обшук та знайшли речові докази, зокрема інтимне відео жінки.



500 доларів жінка повинна була скинути шантажисту на картку / Фото поліції Львівщини

Що загрожує шантажисту

Слідчі відкрили кримінальну справу за вимагання. За таке правопорушення зловмиснику загрожує обмеження або позбавлення волі терміном до 5 років. Наразі поліцейські продовжують досудове розслідування.



Шантажисту загрожує до 5 років ув'язнення / Фото поліції Львівщини