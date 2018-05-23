Яєчні розбірки в Одесі тривають: тепер активізувались прихильники криптовалютного бізнесмена

23 травня в Одесі знову стався конфлікт між представниками організації "Рада громадської безпеки", яку очолює місцевий активіст Марк Гордієнко та прихильниками бізнесмена Романа Купера.

У середу прихильники місцевого бізнесмена, який відомий продажем криптовалюти влаштували своєрідну акцію протесту у відповідь біля будівлі, де розташована штаб-квартира "РГБ".

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Як пише "Думская", прихильники Купера прийшли з прапорами України, Туреччини, Болгарії, Румунії та заявили, що ображені ксенофобськими висловлюваннями лідера організації Марка Гордієнка.

У хід знову йшли яйця та розпилювались невідомі речовини. Правоохоронці затримали кількох осіб, які кидали яйця.

Між сторонами живим кордоном стояли поліцейські спецбатальйону.

Нагадаємо, вдень 21 травня кілька десятків активістів з різних громадських організацій пікетували фірми "Українська національна блокчейн асоціація", що займається продажем криптовалюти, де розташований офіс Романа Купера. Тоді у хід також йшли яйця і навіть відбувались сутички. Активісти звинуватили підприємця в сепаратизмі та створенні фінансової піраміди.