Яйця від раку: створили ГМО-курей, які допоможуть вилікувати онкозахворювання

За допомогою генної модифікації дослідники Единбурзького університету вивели курей, які несуть яйця, що можуть допомогти у лікуванні онкозахворювань.

Яйця містять два види людських білків, здатних побороти артрит та деякі види раку. Зокрема, йдеться про людський білок під назвою IFNalpha2a, що характеризується противірусними та протираковими властивостями, а також людський та свинячий варіант білка під назвою макрофаг-CSF, повідомляє BBC.

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Курей вдалося змусити нести яйця з людськими білками за допомогою генної модифікації: у їхні ДНК додали людський ген, відповідальний за вироблення цих сполук.



Яйця містять людські білки, які допоможуть побороти рак

Вчені й у минулому виробляли різні види людських білків за допомогою тварин. Однак цього разу їм вдалося суттєво підвищити вміст білків у тваринних продуктах.

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