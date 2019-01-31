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      Яйця від раку: створили ГМО-курей, які допоможуть вилікувати онкозахворювання

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      ГМО кури допоможуть вилікувати рак
      ГМО кури допоможуть вилікувати рак / pixabay.com

      За допомогою генної модифікації дослідники Единбурзького університету вивели курей, які несуть яйця, що можуть допомогти у лікуванні онкозахворювань.

      Яйця містять два види людських білків, здатних побороти артрит та деякі види раку. Зокрема, йдеться про людський білок під назвою IFNalpha2a, що характеризується противірусними та протираковими властивостями, а також людський та свинячий варіант білка під назвою макрофаг-CSF, повідомляє BBC.

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      Курей вдалося змусити нести яйця з людськими білками за допомогою генної модифікації: у їхні ДНК додали людський ген, відповідальний за вироблення цих сполук.

      Яйця від раку
      Яйця містять людські білки, які допоможуть побороти рак

      Вчені й у минулому виробляли різні види людських білків за допомогою тварин. Однак цього разу їм вдалося суттєво підвищити вміст білків у тваринних продуктах.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Онкозахворювання Медицина
      Джерело: 24 Канал
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