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      Йдемо у наступ: Андрій Білецький звернувся до Національних Дружин під час щорічного маршу

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      Андрій Білецький
      Андрій Білецький

      2 березня у Києві відбувся другий щорічний марш Національних Дружин.

      У заході взяли участь близько 2000 українських дружинників з 20 областей України, їх очільники, а також – лідер політичної партії "Національний Корпус" Андрій Білецький.

      Про це стало відомо з прямої трансляції заходу на офіційній сторінці Національних Дружин у Facebook.

      Другий щорічний марш представники Національних Дружин розпочали на Майдані Незалежності з почесного вручення стягів найбільш активним регіональним осередкам. Цього року такої честі удостоїлися Луцький та Івано-Франківський підрозділи.

      Після урочистої церемонії до учасників заходу звернувся колишній керівник добровольчого полку "Азов", а нині – народний депутат і лідер політичної партії "Національний Корпус" Андрій Білецький. Він розповів, що пишається сьогоднішніми досягненнями українських дружинників і сподівається – вони стануть прикладом для підростаючого покоління та нинішніх політиків.

      "Два роки тому ветерани війни на Сході, "азовці", заклали фундамент для створення в Україні Національних Дружин. Сьогодні ми бачимо успішність цього починання. Такі організації є необхідними та важливими для України. Наше завдання – стати прикладом для української молоді та побудувати справжній національний уряд, який поведе країну вперед. Наша держава вже так втомилася від хаосу, від безладу, від російської агресії. Вона вимагає нового бачення і людей, які спроможні її захистити. Час переходити у наступ", – заявив Андрій Білецький.

      Під час свого виступу лідер "Національного Корпусу" також згадав про нещодавній корупційний скандал з розкраданням коштів українського оборонпрому та підкреслив, що Національні Дружини і надалі будуть жорстко реагувати на подібні ситуації.

      "Нині багато політиків вдають справжніх патріотів, заявляють Україна – понад усе, а у цей час обкрадають українську армію і кожного українця. Нам не потрібні такі Свинарчуки! Де вони були, коли стався вибух в Ічні? Але там були наші хлопці, які допомагали людям і МНС. Це справжні справи, а не лише красиві слова", – зазначив Андрій Білецький.

      Як повідомляють представники Національних Дружин, за останній рік чисельність їхньої організації збільшилась майже втричі і продовжує рости. Для усіх нових бійців сьогодні в Києві провели церемонію заприсяження.

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      Теги: Новини України Новини Києва Національна дружина
      Джерело: 24 Канал
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