"Йди до д*пи, Україно": жінка, яка викинула український паспорт, потрапила в базу "Миротворця"

08:34

Днями Людмила Чмульова з 2 дітьми не змогла вилетіти у Стамбул. Вона викинула український паспорт, а її діти послали Україну "до д*пи. Хоча жінка запевняє, що відео фейкове, її внесли до бази "Миротворця".