"Йди до д*пи, Україно": жінка, яка викинула український паспорт, потрапила в базу "Миротворця"

19 травня 2021 , 08:34
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Джерело:

"Миротворець"

Днями Людмила Чмульова з 2 дітьми не змогла вилетіти у Стамбул. Вона викинула український паспорт, а її діти послали Україну "до д*пи. Хоча жінка запевняє, що відео фейкове, її внесли до бази "Миротворця".

На основі відеоролика, розповсюдженого у мережі, уродженку Дружівки, що в Донецькій області, Людмилу Чмульову внесли до бази "Миротворця".

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Харків'янка, яка викинула український паспорт, потрапила до "Миротворця"

До бази її віднесли, звинувативши у

  • демонстративному публічному знущанні над громадянством України;
  • залученні малолітніх дітей в антиукраїнську акцію;
  • участі в актах гуманітарної агресії проти України.

Людмилу Чмульову внесли до бази "Миротворця" / Скриншот зі сайту "Миротворця"

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Автор: Наталія Пристанська