Мер Львова Андрій Садовий прокоментував слова Вітольда Фокіна про те, що той нібито не бачить доказів війни Росії та України на Донбасі. Садовий опублікував фотографію з Личаківського кладовища, де ховають загиблих воїнів.

Якщо Фокіну не вистачає доказів війни на Донбасі, йому час іти у відставку. Про це Садовий написав у фейсбуці, повідомляє 24 канал.

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Це поле поховань №76 у Львові на Личаківському кладовищі. Тут з 2014 року ховають всіх львів'ян, які загинули на російсько-українській війні. Таких могил тисячі по всій країні. І якщо вам, пане Фокін, не вистачає доказів, то йдіть у відставку і не ганьбіться,

– заявив Садовий.

Що сказав Фокін про війну на Донбасі

Перший заступник очільника української делегації в ТКГ Вітольд Фокін 29 вересня заявив, що поки не бачив жодного доказу того, що на Донбасі триває війна між Україною та Росією.

Окрім того, Фокін неодноразово наполягав, що необхідно прислухатися до вимог Росії і провести на окупованих територіях вибори. Також політик хоче повної амністії для усіх бойовиків на Донбасі.