Йду в президенти не заради крісла, а заради людей, – Валентин Наливайченко

Йду в президенти не заради крісла, а заради людей!

На цьому наголосив лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко під час дебатів з Віталієм Скоциком у "Президентському клубі", які відбулися сьогодні у Національній спілці журналістів.

На думку Наливайченка, першочергові завдання майбутнього президента – відновити мир, знищити корупцію та повернути країну на шлях розвитку.



"Маю чіткий план і бачення, як захистити українців, здолати двох агресорів – корупцію та РФ. Знаю, як відновити мир та провести деокупацію східних територій України та Криму, не віддавши жодного клаптика нашої землі", – запевнив він. При цьому додав, що для вирішення цих та інших проблем і викликів у нього є і значний безпековий, дипломатичний досвід та необхідні міжнародні зв’язки.



На думку Валентина Наливайченка, зараз Україна, насамперед, потребує повного перезавантаження й оновлення влади та створення справді дієвих силових органів.



"Насамперед, має бути знищена совкова практика застосування силовиків та їхніх ресурсів проти своїх ж громадян", – зазначив політик.



Крім того, вважає він, настав час надати українцям право призначати і відкликати місцевих керівників поліції, суддів, і, якщо треба, прокурорів.



"Влада має служити людям, а не лякати чи переслідувати", – наголосив Наливайченко.



Лідер руху "Справедливість" також виступає за ухвалення закону про добровольчу українську армію. Це, на його думку, дасть можливість раз і назавжди зняти питання про законність добровольчих формувань.



"Разом з таким законом з’явиться і законне право на володіння зброєю, але під жорстким контролем", – додав він.



Наливайченко наголосив, що йде на вибори з чітким планом дій. "Йду в президенти, щоб відновити мир, знищити корупцію і повернути нашу країну на шлях розвитку. І я впораюся", – резюмував лідер руху "Справедливість".