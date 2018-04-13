"Йдуть найкращі": з'явилось фото українського бійця, якого застрелив ворожий снайпер на Донбасі

Вночі 12 квітня в районі селища Піски Донецької області від кулі ворожого снайпера окупаційних військ Росії загинув український захисник Денис Начосний.

Про це повідомляє інтернет-видання "Новий візит".

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Військовослужбовець, 1986 року народження, був бійцем 34-го окремого мотопіхотного батальйону, родом з міста Генічеськ Херсонської області.

"Генічеський район втратив у війні з російськими окупантами ще одного Героя", – повідомляє видання.

Зазначається, що Денис був покликаний по мобілізації, а потім перейшов на контракту службу у 34-й батальйон, який раніше дислокувався на території Генічеського району. З 2015 року він перебував у зоні бойових дій, в гарячих точках – Піски, Авдіївка. Виконував обов’язки командира взводу.

8 квітня у Дениса Начосного закінчилася відпустка, яку він провів у Генічеську. У нього залишилась донька.



Загиблий на Донбасі Денис Начосний

Нагадаємо, 12 квітня російсько-окупаційні війська здійснили 66 обстрілів позицій ЗСУ на Сході України, внаслідок чого один український військовий загинув, та ще один – отримав поранення.