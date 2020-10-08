В апеляційній палаті Антикорупційного суду намагаються оскаржити рішення щодо закриття справи "Роттердам+". Згідно з даними нової експертизи у справі, Україна зазнала майже 40 мільярдів гривень збитків від формули.

Справу закрили лише на підставі матеріалів єдиної експертизи, яку взяв до уваги прокурор. Однак їх є декілька, а не одна. Про це заявив ексзаступник генпрокурора Віктор Чумак в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі.

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За його словами, перша експертиза встановила, що формула "Роттердам+" завдала державі 19 мільярдів збитків. Як зазначив Чумак, такий висновок Харківського інституту Бокаріуса прокуратуру чомусь не задовольнив. Згодом щодо справи призначили ще одну комплексну експертизу.

Ексзаступник генпрокурора заявив, що є різниця між цінами на електроенергію до введення формули й після. За його словами, формула з самого початку була введена незаконно. Як зазначив Чумак, ніхто не хоче брати до уваги, що НКРЕКП не мав права вводити ніяких формул, адже електроенергія підпадала під регульовані державні ціни. Тому через "Роттердам+" державі та українцям лише заподіяли шкоду.

Довідка. Судді й прокурори намагалися закрити справу "Роттердам+". Детальніше про це – читайте тут.

Чи можуть відновити справу

Віктор Чумак подав апеляційну скаргу щодо справи. Її повинні розглянути у Вищому антикорупційному суді 9 жовтня 2020 року.

Я вірю в Антикорупційний суд та розум й свідомість його представників. Справу буде розглядати інший суддя,

– додав Чумак.

За словами ексзаступника генпрокурора, значною мірою через формулу постраждали фізичні особи, для яких зросла електроенергія. Однак розвиток справи, за його словами, буде залежати й від поведінки тих, кому заподіяли шкоду.