18:49
5 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Росії підсунули несправжнього Путіна. Депутати РФ поїхали на заробітки
      Вєсті Кремля
      19:25, 4 травня
      Вєсті.UA. Жир: Олег Винник допоможе Зеленському. Гроші Коломойського для Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, 4 травня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО МОВНЕ ПИТАННЯ

      Є два шляхи, – Кравчук дав Зеленському пораду щодо Донбасу

      17828 Читать новость на русском
      Кравчук дав Зеленському пораду щодо війни на Донбасі
      Кравчук дав Зеленському пораду щодо війни на Донбасі / Getty Images

      Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що до повернення миру на Донбасу потрібно йти двома шляхами. Першим Кравчук вважає діалог із Росією, а другим – максимальне використання Будапештського меморандуму.

      Це, на думку екс-президента України, допоможе новообраному лідеру Володимиру Зеленському у поверненні миру на Донбас, пише "Апостроф".

      Читайте також: Україна завжди на крок позаду Кремля, – британський полковник про видачу паспортів РФ українцям

      Кравчук наголосив, що Україні та Росії потрібен безпосередній діалог, оскільки вона веде агресивну війну проти України.

      Поки діалогу немає, говорити про завершення війни і встановлення миру дуже важко, тому що війна йде в Україні і агресію проводить Росія. Поки вона не зупиниться, говорити про те, що хтось її може зупинити, крім домовленості з Україною, дуже важко. За Україну ніхто цього не зробить. Це перше, 
      – сказав він.

      Другий шлях, за словами Кравчука, полягає у максимальному використанні Будапештського меморандуму. Документ підписали Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Росія, а потім долучились ще Франція і Китай. Кравчук зазначає, що цей формат можна розширити, залучивши Німеччину.

      Що таке Будапештський меморандум?24 роки тому Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки, що були закріплені Великобританією, США та Росією у Будапештському меморандумі у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Зокрема, ці держави зобов’язалися утримуватися від загрози силою чи використання сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності України. Держави-гаранти надали зобов’язання, що жодна їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України. Саме через ці гарантії Верховна Рада України схвалила закон про ратифікацію ДНЯЗ.

      "Можна подумати про країни Великої сімки, які сьогодні вершать політику в світі. Таким чином, обговоривши це питання з Росією і залучивши світових лідерів до цієї проблеми, можна говорити про встановлення миру на Донбасі", – пояснив Кравчук.

      Окрім того, на думку першого президента України, потрібно розділити питання Донбасу і Криму.

      Не можна це питання вирішувати одночасно, тому що Крим уже фактично анексований Росією і введений в систему російської федеративної держави. Тому це питання непросте, його треба вирішувати трішки по-іншому, тому що на Донбасі війна, а Крим анексований,
      – зазначив Кравчук.

      Зазначимо, експерти та політологи стверджують, що вже зараз Володимир Путін показує Володимиру Зеленському,  що діалогу не буде. Так, 24 він прийняв указ про спрощення видачі паспортів Росії жителям окупованого Донбасу, а згодом взагалі сказав, що роздумує над полегшенням набуття російського громадянства для всіх українців. 1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.

      При цьому Зеленський наголошує, що між Україною і Росією після анексії криму та війни на Донбасі спільний тільки державний кордон і "контроль за кожним міліметром з українського боку Росія повинна повернути".

      blog_ava
      Українського бійця за 50 секунд жорстко забили в дебютному бою в UFC: відео
      сьогодні
      5719
      Теги: Війна на Донбасі Україна – Росія Новини політики Новини України Новини Росії Володимир Зеленський Леонід Кравчук
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Выдача паспортов РФ украинцам: чем это грозит и как действовать новой власти
      сьогодні , 16:07 Выдача паспортов РФ украинцам: чем это грозит и как действовать новой власти
      Злой Одессит 852
      Зеленський проти легалізації зброї: ветеран АТО звернувся до майбутнього президента
      сьогодні , 14:00 Зеленський проти легалізації зброї: ветеран АТО звернувся до майбутнього президента
      Леонід Остальцев 2380
      Письмо из Луганска: чужие люди пришли в наш дом
      сьогодні , 09:01 Письмо из Луганска: чужие люди пришли в наш дом
      Ольга Черненко 3688
      Город и пещеры Хасанкейф: тысячелетняя колыбель цивилизаций доживает последние дни
      4 травня , 22:01 Город и пещеры Хасанкейф: тысячелетняя колыбель цивилизаций доживает последние дни
      Олена Скачко 1496
      Ми повинні змінювати Україну самі, за нас це ніхто не зробить
      4 травня , 19:00 Ми повинні змінювати Україну самі, за нас це ніхто не зробить
      Ukrainer 945
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук