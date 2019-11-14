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      Є два сценарії, – Милованов про курс долара у наступному році

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      У нас є два сценарії для гривні на наступний рік, – Милованов
      У нас є два сценарії для гривні на наступний рік, – Милованов / Українська правда

      Курс долара на наступний рік має становити близько 27 гривень. Якщо зважати на оптимістичні розрахунки, то він може бути близько 24 гривні за долар.

      Це відбудеться за умов збільшення інвестицій до України, так вважає міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов, пише Укрінформ.

      Важливо: Верховна Рада прийняла бюджет на 2020 рік

      Міністр наголосив, що курс долара не закладається в бюджет. Закладаються надходження, до прикладу – від імпорту. Натомість курс використовують в розрахунках та прогнозах для того, аби розрахувати такі надходження.

      У нас є два сценарії, в одному з них курс 27 гривень за долар, а в іншому сценарії, який більш оптимістичний та виходить з розрахунку більших інвестицій, курс закладається в розмірі близько 24 гривні,
      – пояснив він.

      Милованов зазначив, що курс долара залежить від того, який обсяг інвестицій заходитиме до України. Для збільшення цих сум, Україні слід налагодити сприятливий бізнес-клімат, продовжувати втілювати вже започатковані реформи і будувати довіру до країни як для внутрішніх, так і для зовнішніх інвесторів.

      "Буде довіра до України - будуть як внутрішні, так і зовнішні інвестиції", – наголосив міністр.

      Він додав, що за песимістичним сценарієм у наступному році очікуються інвестиції у розмірі 3 мільярдів доларів за оптимістичним – 6 мільярдів.

      Читайте також: Як втримати долар на рівні 27 гривень: пояснення експерта

      держбюджет 2020 рік бюджет україни курс долара
      Головні цифри державного бюджету на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Тимофій Милованов Долар Долар-Гривня Бюджет Гроші Інвестиції
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