Є інформація і про інші факти працвлаштування, – Ситник про деталі затримання чиновниці ОП

Правоохоронці затримали чинновницю Офісу Президента Світлану Кондзелі та її спільників за отримання хабара у розмірі 150 тисяч доларів.

Цю справу в програмі "Що це було" прокоментував директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

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"Був обшук в Офісі Президента. Фактично, ця операція починала реалізовуватися співробітниками підрозділу офіцерів під прикриттям, бо ми після тої гучної події, коли Луценко з СБУ злили всю операцію по міграційній службі, поновлювали їх. Зараз цей відділ поновлений і це були їхні напрацюання", – розповів директор НАБУ.

Інформація про цих людей надходила не тільки до нас, а й в порядку обмінну з СБУ ми також отримали певні деталі. Нарешті дуже приємно, що дві служби співпрацюють. Були оголошені підозри, вчора були проведенні обшуки, вилученні кошти. Дійсно, загальна сума була 300 тисяч доларів,

– сказав Ситник.

"Розмова йшла про працевлаштування на посаду в широкому сенсі керівника "Нафтогазу". Зараз можна сказати, що оголошено підозру по двом статтям Кримінального Кодексу – шахрайство і торгівля впливом. Далі ще буде розслідування, тому що є інформація і про інші факти працевлаштування. Це початок розслідування. Зараз ми на етапі оголошення підозри", – додав директор НАБУ.

Було отримано рішення Антикорупційного суду на проведення обшуку. Ми попередили працівників Офісу вже безпосередньо перед тим, як зайти. Було повне сприяння, особа була на місці. Документи також були на місці, але були певні проблеми з адвокатом. Вона намагалася їх забрати, але все закінчилося в принципі добре,

– відповів Ситник на питання про співпрацю з апаратом Офісу Президента.

Що відомо про затримання Кондзелі?Чиновниця ОПУ Світлана Кондзеля разом зі спільниками нібито вимагали 300 тисяч доларів за призначення на керівну посаду у НАК "Нафтогаз України".



Після одержання 12 листопада першого траншу хабара у сумі 150 тисяч доларів США Кондзелю з її спільниками і затримали детективи НАБУ.



В Офісі Президента одразу відреагували на цей інцидент. Там наголосили, що для глави держави немає "своїх" і "чужих", а корупція в Україні має бути викорінена.