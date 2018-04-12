Є кілька показників того, що санкції проти Росії не працюють, – експерт

Росія – ядерна держава, і розмови про те, що Захід має важелі впливу, про ефективність санкцій, не відповідають дійсності. Про це свідчать кілька фактів.

Таку думку сайту "24" висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Як зазначає експерт, показником ефективності санкцій є стагнація економіки. А Росія реалізує два глобальні проекти – будівництво газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік" – і ще й скуповує газосховища в Європі. Також Кремль виступає як активний гравець у політичних процесах у Європі і США. Зокрема, сприяє приходу до влади фактично проросійських урядів в Італії і частково Німеччині. Це і є головний показник того, що санкції не надто впливають.

США, зауважує фахівець, при всій своїй економічній і військовій потужності не мали можливості впливу на вибори президента в Росії. Натомість Кремль успішно втрутився у вибори американського президента.

Як показали вибори президента Росії, у Путіна рейтинг дуже високий, щоб казати, що санкції якось вдарили по кишенях росіян. Більше того, є ріст довіри до агресивних дій Путіна в Сирії. І президент РФ це прорахував, тому і пішов на загострення. Це нівелює розмови про те, що він не піде на ескалацію напередодні Чемпіонату світу з футболу,

– наголошує Дмитро Снєгирьов.

Крім того, за його словами, Путін йде на загострення не тільки в Сирії, але й на Донбасі, де знову збільшилася кількість обстрілів.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв.



8 квітня у сирійському місті Дума була здійснена хімічна атака, внаслідок якої за різними даними загинуло понад 100 цивільних. В уряді США попередили, що Росія зі своєю "непохитною підтримкою" влади Сирії нестиме відповідальність за подібні атаки. 11 квітня ударна група американських кораблів на чолі з авіаносцем ВМС США Harry Truman відправилась від військово-морської бази Норфолк в штаті Віргінія, а над авіабазою Росії в Сирії вже помітили бомбардувальники з протикорабельними ракетами. Після резонансної заяви російського посла Олександра Засипкіна про те, що "будь-які американські ракети, випущені по Сирії, будуть збиті", Дональд Трампа закликав Росію "готуватись" і попередив, що американські ракети будуть новими і розумними.

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