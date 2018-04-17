Є кілька показників того, що санкції проти Росії не працюють

Нещодавно США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів.

Утім, не варто забувати, що Росія – ядерна держава, і розмови про те, що Захід має важелі впливу, про ефективність санкцій, не відповідають дійсності. Про це свідчать кілька фактів.

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Показником ефективності санкцій є стагнація економіки. А Росія реалізує два глобальні проекти – будівництво газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік" – і ще й скуповує газосховища в Європі. Також Кремль виступає як активний гравець у політичних процесах у Європі і США. Зокрема, сприяє приходу до влади фактично проросійських урядів в Італії і частково Німеччині.

Це і є головний показник того, що санкції не надто впливають.

США, при всій своїй економічній і військовій потужності не мали можливості впливу на вибори президента в Росії. Натомість Кремль успішно втрутився у вибори американського президента.

Як показали вибори президента Росії, у Путіна рейтинг дуже високий, щоб казати, що санкції якось вдарили по кишенях росіян. Більше того, є ріст довіри до агресивних дій Путіна в Сирії. І президент РФ це прорахував, тому і пішов на загострення.

Крім того, Путін йде на загострення не тільки в Сирії, але й на Донбасі, де знову збільшилася кількість обстрілів.

В свою чергу, Курт Волкер заявив, що Сполучені Штати вже три місяці не отримують відповіді від Росії щодо ідеї розмістити миротворців ООН на Донбасі. За його словами, помічник президента Росії щодо питання врегулювання ситуації в Україні Владислав Сурков обіцяв відповісти США, коли буде готовий, але досі не відповів.

Телефонна розмова Меркель і Путіна підтвердила: Кремль не збирається відступатися від своїх позицій по миротворцях. Росія і далі наполягає на тому, що місія ООН може бути тільки для охорони спостерігачів ОБСЄ. А це не влаштовує Україну і США.

Фактично, санкції проти Росії – намагання спонукати Кремль до діалогу.

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