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      Є на кого рівнятися: американці частіше бувають у бібліотеках, аніж у кіно – цікава статистика

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      Публічна бібліотека в Канзас-Сіті / orangesmile.com

      Американцям найцікавіше проводити своє дозвілля не в кіно чи на концерті, а у бібліотеці. Вони ходять туди в середньому 10 разів на рік.

      Про це свідчать дані соціологічного дослідження, яке провела компанія Gallup.

      І про сумне: Більшість українців не прочитали за рік жодної книги: дослідження

      В середньому американці навідуються в бібліотеку 10,5 рази на рік, що майже вдвічі частіше, ніж вони навідуються в кіно – в середньому жителі США ходять у кінотеатри 5,3 рази на рік.

      Згідно з опитуванням, найчастіше бібліотеки відвідували жінки і молодь від 18 до 29 років.

      Як ще американці люблять проводити дозвілля:

      • Відвідини спортивних матчів – 4,7 рази в рік;
      • Музичні або театральні постановки – 3,8 рази на рік;
      • Національні або історичні парки – 3,7 рази;
      • Музеї – 2,5 рази;
      • Казино – 2,5 рази;
      • Парки розваг – 1,5 рази;
      • Зоопарки – 0,9 рази на рік.

      Цікаво! Результати цього опитування, яке провели з 2 по 15 грудня 2019 року, майже не відрізняються від даних за 2001 рік.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини США Новини культури Книги
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