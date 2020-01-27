Є на кого рівнятися: американці частіше бувають у бібліотеках, аніж у кіно – цікава статистика

Американцям найцікавіше проводити своє дозвілля не в кіно чи на концерті, а у бібліотеці. Вони ходять туди в середньому 10 разів на рік.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, яке провела компанія Gallup.

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В середньому американці навідуються в бібліотеку 10,5 рази на рік, що майже вдвічі частіше, ніж вони навідуються в кіно – в середньому жителі США ходять у кінотеатри 5,3 рази на рік.

Згідно з опитуванням, найчастіше бібліотеки відвідували жінки і молодь від 18 до 29 років.

Як ще американці люблять проводити дозвілля:

Відвідини спортивних матчів – 4,7 рази в рік;

Музичні або театральні постановки – 3,8 рази на рік;

Національні або історичні парки – 3,7 рази;

Музеї – 2,5 рази;

Казино – 2,5 рази;

Парки розваг – 1,5 рази;

Зоопарки – 0,9 рази на рік.

Цікаво! Результати цього опитування, яке провели з 2 по 15 грудня 2019 року, майже не відрізняються від даних за 2001 рік.