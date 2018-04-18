Є ризик, що в протест у Єревані точно будуть втручатися війська РФ, – журналіст

Вірменія має загрозу втручання в протест у Єревані російських військ, які знаходяться там на постійній основі.

Про це повідомив український журналіст, колишній заступник головного редактора газети "Московський комсомолець" Айдер Муждабаєв у прямому ефірі 24 Каналу.

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На думку журналіста, Вірменія насправді є колонією Російської Федерації.

Вірменія – де-факто частина РФ, вона анексована Кремлем,

– заявив Муждабаєв.

За його словами, якщо події у Вірменії підуть за українським сценарієм, то він впевнений на 100%, що російські військові сили вмішаються у протест в Єревані, і якщо це станеться, то РФ так просто Вірменію не віддасть.



Протести у Вірменії

Вірменію не раз лякали, що їх бізнес відберуть, якщо вони віддалятимуться від Росії,

– сказав журналіст.

Нагадаємо, у понеділок, 16 квітня, розпочались масові сутички в Єревані. Учасники акції виступали проти можливого призначення на посаду прем'єр-міністра Вірменії екс-президента Сержа Саргсяна. Та, попри це, Саргсян таки став прем'єр-міністром країни. Рішення про його обрання в опозиції називають "захопленням влади".