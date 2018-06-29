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Є величезна темна сторона експорту українського лісу в Європу, – експерт

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Є величезна темна сторона експорту українського лісу в Європу, – експерт
Є величезна темна сторона експорту українського лісу в Європу, – експерт / Еспресо

Парламент офіційно видав постанову про заборону експорту українського лісу. Але не зважаючи на це, ліс як вирубували, так і вирубують. Причому як в Карпатах, так і під Києвом.

Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів фінансовий аналітик Сергій Фурса.

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Експерт розповів дві сторони того, чому вирубують український ліс. "Тому що офіційний експорт лісу кругляка був лише малою часткою тієї деревини, яка йшла і йде з України – це світла сторона експорту", – зазначив Фурса.

А є величезна темна сторона. Тому що парламентським рішенням не можна заборонити контрабанду. Більш того, дуже часто, парламентські рішення її стимулюють. І побороти її ніяк не можна,
– сказав фінансовий аналітик.

"Навіть якщо посадити на кордон в два рази більше силовиків, то в цьому випадку у вас в два рази швидше почнуть рости палаци в районах кордону і в два рази швидше будуть вирубувати ліс. Тому що тепер доведеться оплачувати хабарі в два рази більшій кількості мундирів", – додав експерт.

За офіційними цифрами експорт лісу-кругляка в Україні в 2017 році склав всього 11 тисяч тонн, а на тому ж папері, тільки європейської, експорт з України в 2017 році склав 477 тисяч тонн. І це тільки офіційні цифри,
– зазначив експерт.

За словами Сергія Фурси, контрабанду лісу можна побороти лише на кордоні. І додав, що "в нашій країні важлива не сила покарання, а його невідворотність. Але в нас з цим проблеми".

Відео повного випуску відеоблогу Сергій Фурса "Фінансова грамотність" за 28 червня 2018

 

Теги: Новини України Гроші Експорт Корупція
Джерело: 24 Канал
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