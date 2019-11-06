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      ЄБА просить Зеленського не підписувати корупційний законопроєкт Холодова

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / 112.ua

      Європейська Бізнес Асоціація звернулася із відкритим листом до президента України та голови Верховної Ради України.

      Це лист із проханням не підписувати ухвалений 4 жовтня законопроєкт №1049 ("Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"), в який з очевидним порушенням регламенту в останній момент було включено поправку №8, якою пропонується встановити фіксовану маржу для оптової і роздрібної торгівлі тютюновими виробами, пише gazeta.ua.

      Автором і ініціатором скандальної поправки є депутат від "Слуги народу", заступник голови Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової і митної політики Андрій Холодов. Він вважається монополістом на київському ринку незаконних МАФів (за приблизними підрахунками 600 споруд по Києву) та кіосків (близько 300 Т-кіосків).

      Як зазначають в ЄБА, додатковий сумарний прибуток/заробіток за рахунок даної поправки оцінюється у 15 млрд грн на рік за рахунок споживачів. Наслідком такої поправки стане здорожчання пачки сигарет в середньому на 13 грн з січня 2020 року (зростання середньої ціни сигарет на 18% та збільшення акцизного податку на 20% з січня 2020 року).

      В Асоціації заявили, що "були неприємно вражені проявом такої практики, коли важливі для цілої галузі регуляторні зміни ухвалюються нашвидкуруч без попереднього детального обговорення з представниками галузі та "маскуються" шляхом включення їх до законопроєктів із абсолютно інших питань".

      Про зв'язок скандальної "тютюнової правки" і законопроєкту №1049 з новими "смотрящіми" по Києву від ОП, які домовилися з Кличком, у своєму Facebook розповів нардеп Юрій Левченко.

      Довідка

      Андрій Холодов – депутат від "Слуги народу" за списком під номером 22, заступник голови Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової і митної політики. Власник найбільшої мережі роздрібних точок продажу тютюнової продукції в столиці – "Т-кіоск", вважається тіньовим монополістом на київському ринку незаконних МАФів.

      Холодову закидають, що він захопив ринок столичних МАФів завдяки корупційній змові з "тіньовою" владною верхівкою столиці.

      Столичні служби погоджували для споруд Холодова найбільш людні місця вже після їх встановлення – зазвичай з грубими порушеннями містобудівного законодавства, а саме на міських комунікаціях, перехрестях вулиць, 20-метрових зонах від зупинок, на зелених зонах.

      Вважається, що депутат Київради Антон Дрепін був призначений куратором-реалізатором даного проєкту. За сприяння столичної влади команда Дрепіна здійснювала нормативно-правову підтримку щодо погодження місць розміщення МАФів зі столичними службами.

      Також Холодова неодноразово звинувачували у реалізації сигарет за "сірими схемами".

      Зазначимо, днями у ЗМІ з’явилася інформація, що помічник президента Андрій Єрмак і Андрій Холодов і народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко почали заробляти на корупційних схемах столиці.

      Політтехнолог Володимир Макаровський заявив, що саме вони тепер збирають "данину" в столиці, натомість пообіцявши Кличку, що він як мінімум до місцевих виборів 2020 року залишиться на посадах як мера, так і глави КМДА.

      "У це складно повірити, але все зводиться до того, що нова влада країни йде на договорняки зі старою київською владою. Невже Віталій Кличко і на цей раз вийде сухим з води? Невже дійсно в Києві знову починають заправляти старі корупціонери часів Черновецького і одіозні "МАФовики"? Договірні матчі, як в старі часи – це не те, чого чекали кияни від Володимира Зеленського та його команди", – обурився експерт.

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      Теги: Володимир Зеленський Законодавство Верховна Рада Корупція
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