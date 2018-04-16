14:08
16 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
21°C 10°C
  • вівторок
    20°C 10°C
  • середа
    17°C 12°C
  • четвер
    14°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Водка врятує Росію. Шизофренія в РФ через Telegram
Вєсті Кремля
20:46, 14 квітня
Вєсті.UA. Жир. Магістр дебільства. Блатна мова Гройсмана
Вєсті.UA
19:30, 14 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

ЄБА закликала змінити підпорядкування морської пошуково-рятувальної служби

71 Читать новость на русском
Морський порт
Морський порт / business.ua

Про це йдеться у відкритому листі Європейської Бізнес Асоціації на адресу прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

У своєму зверненні Асоціація закликає віднести Морську пошуково-рятувальну службу (МПРС) в сферу управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) і передбачити її фінансування за рахунок Державного бюджету України в наступному році, йдеться на сайті ЄБА.

Така позиція, на думку ЄБА, аргументована тим, що зараз джерелом фінансування діяльності МПРС є корабельний збір. Експерти Асоціації проаналізували світові практики фінансування установ, на які покладено функції пошуку і рятування на морі, і прийшли до висновку, що функція по забезпеченню безпеки мореплавання в частині здійснення аварійно-рятувальних робіт є публічною, а значить повинна фінансуватися державою за рахунок державного бюджету.

Так, в Україні ДСНС фінансується з Державного бюджету, а не за рахунок власників будівель, в яких можуть виникнути аварійні події. На думку експертів Асоціації, такий же підхід може бути застосований до здійснення аварійно-рятувальних робіт на морі.

Також, згідно з текстом листа, відповідно до Закону України "Про морські порти України", використання коштів від портових зборів допускається виключно за їх цільовим призначенням. А корабельний збір стягується на користь користувача портової акваторії, а також власника операційної акваторії причалу. Основною метою корабельного збору є фінансування утримання і розвитку акваторії і морської інфраструктури відповідного порту. Поточний стан справ, крім іншого, призводить до того, що суди, які під час заходу в морський порт використовують тільки його (або пов'язані з його діяльністю) гідротехнічні споруди, забезпечують фінансування також і МПРС, послугами якої не користуються, адже вони актуальні лише в разі виникнення надзвичайних аварійних подій.

У листі також йдеться про те, що компанії-члени Асоціації стурбовані тим, що використання портових зборів на цілі, відмінні від змісту портової інфраструктури, призводить до її поступового занепаду і погіршення конкурентоспроможності вітчизняних портів.

Теги: Законодавство Гроші Бюджет Володимир Гройсман
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як чиновники люблять дітей, а особливо
сьогодні, 13:00 Як чиновники люблять дітей, а особливо "пиляти" бюджети на дитячі потреби
Дмитро Гнап 192
Что будет с фейсбуком, если донимать Цукерберга: абонемент на месяц – 5 долларов
сьогодні, 12:01 Что будет с фейсбуком, если донимать Цукерберга: абонемент на месяц – 5 долларов
Володимир Співаковський 606
На кордоні зі Словаччиною та Польщею сотні автомобілів стоять у чергах
сьогодні, 11:25 На кордоні зі Словаччиною та Польщею сотні автомобілів стоять у чергах
993
Зарплати ТОП-посадовців: хто заробив більше за Порошенка
сьогодні, 11:10 Зарплати ТОП-посадовців: хто заробив більше за Порошенка
1083
Жители Луганска в рестораны не ходят
сьогодні, 08:40 Жители Луганска в рестораны не ходят
Ольга Черненко 2104
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук