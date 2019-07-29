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      ЄБРР та ЄС розповіли інвестиційній спільноті про можливості в рамках ініціативи EU4Business

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      Не фільмами єдиними. Під час Одеського кінофестивалю відбулась ділова панель iClub за участю представників бізнесу та культури, де обговорювали нові можливості для інвестицій венчурного капіталу та розвитку українських компаній.

      Європейський банк реконструкції та розвитку представив інвестиційну програму підтримки інноваційних технологій та інших напрямків малого та середнього бізнесу в рамках ініціативи ЄС EU4Business.

      "Для нас дуже важливий малий та середній бізнес. Саме такі компанії забезпечують зростання економіки, створюють велику кількість робочих місць, покращують інвестиційний клімат в країні. Тому ми проводимо консультації, навчання та надаємо широку інформаційну підтримку для таких компаній в Україні", – зазначив голова регіональної програми ЄБРР з підтримки МСБ в Україні Джефф Феррі.

      Головний донор програми – Європейський союз – виділив на підтримку підприємництва в Україні 40 мільйонів євро. Компанії, які отримають гранти, зможуть залучити експертів, які допоможуть якісно трансформувати бізнес.

      Ми вже інвестували в Україну багато грошей. І пишаємося цим, адже завдяки нашій програмі створено понад 5 тисяч робочих місць. Упродовж цього року ми плануємо провести понад півтори сотні консультаційних проектів,
      – сказав віце-президент ЄБРР Аллан Піллу.

      За даними ЄБРР, більше половини компаній, які вже скористалися програмами підтримки бізнесу в рамках ініціативи ЄС EU4Business, збільшили свій грошовий обіг удвічі, а значна частина підприємств відкрили для себе міжнародні ринки збуту.

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      Теги: Новини України Бізнес ЄБРР Інвестиції
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