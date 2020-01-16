ЄБРР у 2019 році інвестував в Україну мільярд євро: на що пішли гроші

Європейський банк реконструкції і розвитку в 2019 році інвестував в Україну понад 1 мільярд євро. Більша частина грошей була спрямована на екопроєкти.

Про це у фейсбуці повідомив старший радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов.

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У рамках 51 проєкту в державному та приватному секторах України ЄБРР інвестував 1,1 мільярда євро. Більше, ніж половина цих грошей була спрямована на проєкти з екоскладовою,

– зазначив Усов.

За його словами, у 2019 році Україна посіла друге місце за обсягом інвестицій ЄБРР і перше – за кількістю підписаних проєктів.

Понад 60% інвестицій віднесені до "зеленої" категорії (проєкти з екологічною складовою – 24 канал). А це приблизно 680 мільйонів євро. Цей показник є найвищим серед всіх країн ЄБРР.

ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. Від початку своєї діяльності в країні в 1993 році банк профінансував 445 проєктів на загальну суму в майже 14,6 мільярда євро.