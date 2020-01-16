19:39
16 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Помічники російського Діда Мороза. Жириновський переписує гімн Росії
      Вєсті Кремля
      00:10, сьогодні
      Вєсті.UA: У Вакарчука синдром Луценка. Янукович приглядає нерухомість
      Вєсті.UA
      23:58, 15 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      ЄБРР у 2019 році інвестував в Україну мільярд євро: на що пішли гроші

      191 Читать новость на русском
      На що пішли гроші ЄБРР, виділені Україні у 2019 році / minfin.com

      Європейський банк реконструкції і розвитку в 2019 році інвестував в Україну понад 1 мільярд євро. Більша частина грошей була спрямована на екопроєкти.

      Про це у фейсбуці повідомив старший радник із зовнішніх зв'язків ЄБРР Антон Усов.

      Читайте також: Уряд затвердив Стратегію розвитку фінансового сектору до 2025 року: що зміниться

      У рамках 51 проєкту в державному та приватному секторах України ЄБРР інвестував 1,1 мільярда євро. Більше, ніж половина цих грошей була спрямована на проєкти з екоскладовою, 
      – зазначив Усов.

      За його словами, у 2019 році Україна посіла друге місце за обсягом інвестицій ЄБРР і перше – за кількістю підписаних проєктів.

      Понад 60% інвестицій віднесені до "зеленої" категорії (проєкти з екологічною складовою – 24 канал). А це приблизно 680 мільйонів євро. Цей показник є найвищим серед всіх країн ЄБРР.

      ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. Від початку своєї діяльності в країні в 1993 році банк профінансував 445 проєктів на загальну суму в майже 14,6 мільярда євро.

      Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, які вас здивують
      сьогодні
      48691
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Гроші Екологія ЄБРР
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:25 Міністр Бабак: Мене хочуть дискредитувати представники олігархічних груп
      Альона Чернецька 310
      сьогодні , 19:00 Океани людського горя: які наслідки халатності судді Мєлєшак
      Віталій Шабунін 344
      сьогодні , 07:00 Що найбільше подразнює нашу шкіру та як її захистити
      528
      сьогодні , 17:00 Як роздрукувати якісні фото вдома: корисні поради
      9269
      сьогодні , 19:00 Вистріл в холосту: що довів злив аудіозапису з наради Гончарука
      Світлана Заліщук 232
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук