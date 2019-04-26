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      ЄБРР, ЄС та уряд Швеції виділили 5,3 млн євро на підтримку жінок, які займаються підприємництвом

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      Розвивати бізнес жінкам, які займаються підприємницькою діяльністю, допомагають ЄБРР, ЄС та уряд Швеції.

      В межах програми Women in business відкрита кредитна лінія у понад 5 мільйонів євро для "Банку Львів" на підтримку українок-підприємниць.

      "Ми розраховуємо, що мінімум кілька сотень кредитів будуть профінансовані в рамках цієї кредитної лінії. Допомога полягатиме як у розвитку самого бізнесу, так і у пошуку нових ринків збуту, поліпшення якості продукту, роботі з фінансовими підприємцями та розробці бізнес-плану", зазначив заступник директора ЄБРР в Україні Олександр Павлов.

      Програма "Жінки у бізнесі" діє у 18-ти країнах і фінансово допомогла у підприємницьких справах вже понад 50 тисячам жінок. Окрім ЄБРР, її фінансують ЄС через ініціативу "EU4Business", уряд Швеції, Фонд ЄБРР країн з перехідною економікою та Фонд ЄБРР сприяння малому бізнесу.

      "Для чого використовуються європейські гранти? Для того, щоб покрити ризики. Адже кредит підприємці братимуть в національній валюті. Ми працюємо з цим, а клієнти більше концентруються на бізнесі й можливостях", сказав координатор економічного сектору Делегації ЄС в Україні Сімоне Раудіно.

      "В нас у Швеції зовнішня політика робить акцент на підтримку жінок, на підтримку рівності. І тому ми вважаємо, що це важливий проект", пояснив радник Посольства Швеції в Україні Калле Кнійвіля.

      На сьогодні саме Європейський банк реконструкції та розвитку є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. За майже тридцять років своєї діяльності установа виділила близько 13-ти мільярдів євро, чим підтримала понад чотири сотні проектів.

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      Теги: Бізнес ЄБРР
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