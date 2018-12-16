Єдина помісна православна церква: як пройшов перший день після її створення

Традиційна недільна служба в Михайлівському соборі 16 грудня – особлива. Адже із прихожанами молився новообраний предстоятель Української православної церкви митрополит Епіфаній. Це його перша літургія на новій посаді.

Віряни, що прийшли на службу, про нового предстоятеля чули мало, але підтримують його.

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Для першої служби Михайлівський собор обрали не випадково: саме він стане головним храмом Української православної церкви. Його ж тепер планують обрати для себе й частина нових вірян. Навіть тих, хто належав до Московського патріархату.



Михайлівський собор у Києві

При цьому, силоміць із храмів Московського патріархату нікого забирати не будуть, запевнив голова української церкви.

Ми готові прийняти їх з братерською любов'ю, взаємоповагою, забути всі образи, які були до цього часу,

– зазначив митрополит Епіфаній.

Спокійний, миролюбний, проєвропейський та проукраїнський – саме таким постає Епіфаній перед вірянами. У зверненні до парафіян він говорив про незалежність від Москви та загальну ситуацію в країні.



Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

Колеги чекають від нього вправного адміністрування.

Владика має великий адміністративний досвід, тому що він одночасно керував єпархією Київської області, Богословською академією, Михайлівським Видубицьким монастирем, учбовим комітетом Київського Патріархату,

– розповів голова Чернігівської єпархії митрополит Евстратій.

6 січня, на Святвечір, Епіфаній отримає Томос. Вже після цього предстоятель буде приймати перші рішення на новій посаді.

Що таке Томос?Це унікальний церковний документ, указ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві.