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Єдине, що важливо: флешмоб був не про Віду і Вукоєвича, він був за Україну

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"Слава Україні"
"Слава Україні" / facebook

Зайшла на фейсбук і захотілося написати тут "спокойно". Ну шо ж ви так? Віда сказав... Віда відказав... Віда показав...

Віда людина, така сама людина, як і ти, юзєр, йому завтра шось в голову йокне то він біля монмартру гівном кидатися почне. Ну і шо???

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В цій ситуації, він спрацював лише тригером. Ми почули, шо в світі виявляється нас і досі можуть сприймати як фашистів. Ми почули, що "слава Україні" ніззя. І це при тому що славні гасла інших країн дуже навіть можна.

І це важливо. І пох на те, шо Віда сказав, одказав, показав.

Наша справа доводити своє право на наше "Слава Україні", а ми це право щодня кров'ю обмиваємо.

І хвала вам, що боролися і боретеся за це право і за це гасло, і за Україну. Бо пох, шо там той Віда скаже, від його слів Росія не перестане бути вбивцею, чемпіонат не стане менш кривавим, фіфа не перетвориться на чесну спортивну організацію – нам своє робити, те, що ніякий Віда, чи ще хтось інший за нас не зробить.

Так шо, кого там сьогодні валим, миряне? Кажіть, поки воно працює, треба робити.

ПС: нагадую, флешмоб був не про Віду і Вукоєвича, він був ЗА УКРАЇНУ!!!

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Автор: Блог Соцмережі
Теги: Новини України Новини політики Публікації Україна – Росія ФІФА Слава Україні: скандал з хорватськими футболістами
Джерело: Facebook Татуся Бо
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