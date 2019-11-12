Єдиний е-квиток на весь транспорт і нові аеропорти: to do list від Мінінфраструктури

На Україну чекає відновлення доріг, оновлення залізничного транспорту і запуск нових маршрутів, впровадження електронного квитка на весь транспорт, збільшення утричі річкових перевезень, будівництво нових аеропортів та пошуки інвестора для Укрпошти. Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів про плани міністерства на найближчі роки.

Як зробити залізницю комфортною, дороги – швидкими та безпечними, перевести сервіси для громадян і бізнесу в електронний формат, розповів Владислав Криклій під час представлення To do list.

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Як працюватимуть над дорогами?

у 2020 році планують відновити 4000 км доріг;

на дорожню інфраструктуру уряд планує виділити 73 мільярдів гривень, що майже на 40% більше, ніж у попередні роки;

акцент на будівництві якісних доріг до опорних шкіл, лікарень та інших соціальних об’єктів у регіонах;

продовження запровадження сучасних систем контролю, зокрема зважування вантажівок в русі;

збільшення фінансування програми безпеки удвічі – до 3,2 мільярдів гривень. У міністерстві сподіваються, що це дасть можливість на 30% знизити аварійність на українських дорогах.

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Що міністерство планує змінити у роботі залізниць?

оновити рухомий склад Укрзалізниці – купити 2000 вантажних і 26 пасажирських вагонів, укласти договори щодо 40 тепловозів та 200 електровозів;

електрифікувати 110 кілометрів колії для пришвидшення руху потягів;

запустити нові маршрути – внутрішні та міжнародні;

замінити освітлення у вагонах, оновити постільну білизну, вдосконалити системи прибирання у потягах.



Криклій заявив про плани міністерства будувати дороги та аеропорти / Урядовий портал

Як зміняться річкові перевезення?

у планах утричі збільшити кількість річкових перевезень, що дасть можливість розвантажити дороги та захистити їх від руйнування, а також створити нові робочі місц я завдяки збільшенню замовлень для українських суднобудівних компаній;

я завдяки збільшенню замовлень для українських суднобудівних компаній; у 2020 році планують відремонтувати 4 шлюзи для забезпечення безпеки судноплавства;

розвиток портової галузі через реалізацію проєктів у портах Ольвії та Херсону, згодом – Маріуполя, Миколаїва, Одеси та поромного комплексу у морському порту Чорноморськ.

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Що чекає на авіаційну галузь?

у планах уряду зростання частки лоукостів на авіаційному ринку країни, у 2020 році – до 45%, у подальшому – до 63%;

оптимізація оподаткування для українських перевізників, яка дасть можливість знизити вартість квитків на внутрішні рейси;

запланована реконструкція та розбудова нових аеропортів за гроші держбюджету у Дніпрі, Мукачеві ті Ізмаїлі;

проведення концесії аеропортів Херсона, Чернівців та Запоріжжя з метою залучити кошти приватних інвесторів;

спрощення процедури отримання статусу міжнародного аеропорту, що дасть можливість аеропортам розвиватися, залучати інвестиції та налагоджувати міжнародні контакти.



Уряд планує зростання частки лоукостів на авіаційному ринку країни, – Криклій / Урядовий портал

Що чекає на Укрпошту?

у міністерстві сподіваються найближчим часом залучити стратегічного інвестора для для Укрпошти;

продовження будівництва нових сортувальних центрів у Львові та Києві;

запуск роботи 500 мобільних відділень;

покращення доступу українців, які мешкають у віддалених населених пунктах, до сучасних фінансових послуг за допомогою Укрпошти.

Які електронні послуги планують впровадити?