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      Єдиний е-квиток на весь транспорт і нові аеропорти: to do list від Мінінфраструктури

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      Владислав Криклій представив To do list про зміни галузі інфраструктури та транспорту
      Владислав Криклій представив To do list про зміни галузі інфраструктури та транспорту / mmr.net.ua

      На Україну чекає відновлення доріг, оновлення залізничного транспорту і запуск нових маршрутів, впровадження електронного квитка на весь транспорт, збільшення утричі річкових перевезень, будівництво нових аеропортів та пошуки інвестора для Укрпошти. Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів про плани міністерства на найближчі роки.

      Як зробити залізницю комфортною, дороги – швидкими та безпечними, перевести сервіси для громадян і бізнесу в електронний формат, розповів Владислав Криклій під час представлення To do list. 

      Читайте також: Уряд взяв 450 мільйонів євро кредиту на будівництво доріг

      Як працюватимуть над дорогами?

      • у 2020 році планують відновити 4000 км доріг;
      • на дорожню інфраструктуру уряд планує виділити 73 мільярдів гривень, що майже на 40% більше, ніж у попередні роки;
      • акцент на будівництві якісних доріг до опорних шкіл, лікарень та інших соціальних об’єктів у регіонах;
      • продовження запровадження сучасних систем контролю, зокрема зважування вантажівок в русі;
      • збільшення фінансування програми безпеки удвічі – до 3,2 мільярдів гривень. У міністерстві сподіваються, що це дасть можливість на 30% знизити аварійність на українських дорогах.

      Зверніть увагу: Ситуація з польськими дозволами для перевізників: Криклій розповів про маленьку перемогу

      Що міністерство планує змінити у роботі залізниць?

      • оновити рухомий склад Укрзалізниці – купити 2000 вантажних і 26 пасажирських вагонів, укласти договори щодо 40 тепловозів та 200 електровозів;
      • електрифікувати 110 кілометрів колії для пришвидшення руху потягів;
      • запустити нові маршрути – внутрішні та міжнародні;
      • замінити освітлення у вагонах, оновити постільну білизну, вдосконалити системи прибирання у потягах.

      Криклій to do list укрзалізниця порти дороги укрпошта авіація перевезення
      Криклій заявив про плани міністерства будувати дороги та аеропорти / Урядовий портал

      Як зміняться річкові перевезення?

      • у планах утричі збільшити кількість річкових перевезень, що дасть можливість розвантажити дороги та захистити їх від руйнування, а також створити нові робочі місця завдяки збільшенню замовлень для українських суднобудівних компаній;
      • у 2020 році планують відремонтувати 4 шлюзи для забезпечення безпеки судноплавства;
      • розвиток портової галузі через реалізацію проєктів у портах Ольвії та Херсону, згодом – Маріуполя, Миколаїва, Одеси та поромного комплексу у морському порту Чорноморськ. 

      До теми: Будівництво нових аеропортів на Донбасі: Криклій розповів про плани та ризики

      Що чекає на авіаційну галузь?

      • у планах уряду зростання частки лоукостів на авіаційному ринку країни, у 2020 році – до 45%, у подальшому – до 63%;
      • оптимізація оподаткування для українських перевізників, яка дасть можливість знизити вартість квитків на внутрішні рейси;
      • запланована реконструкція та розбудова нових аеропортів за гроші держбюджету у Дніпрі, Мукачеві ті Ізмаїлі;
      • проведення концесії аеропортів Херсона, Чернівців та Запоріжжя з метою залучити кошти приватних інвесторів;
      • спрощення процедури отримання статусу міжнародного аеропорту, що дасть можливість аеропортам розвиватися, залучати інвестиції та налагоджувати міжнародні контакти.

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      Уряд планує зростання частки лоукостів на авіаційному ринку країни, – Криклій / Урядовий портал

      Що чекає на Укрпошту?

      • у міністерстві сподіваються найближчим часом залучити стратегічного інвестора для для Укрпошти;
      • продовження будівництва нових сортувальних центрів у Львові та Києві;
      • запуск роботи 500 мобільних відділень;
      • покращення доступу українців, які мешкають у віддалених населених пунктах, до сучасних фінансових послуг за допомогою Укрпошти.

      Які електронні послуги планують впровадити?

      • єдиний електронний квиток на всі види транспорту для громадян;
      • е-порт, а також електронний кабінет моряка для портової галузі;
      • електронна товарно-транспортна накладна;
      • електронний кабінет перевізника для бізнесу.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Владислав Криклій Укрзалізниця Укрпошта Дороги авіація Міністерство інфраструктури
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