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      Єдиний храм ПЦУ в Росії та як ошукали власників "євроблях" у Харкові – топ-5 відео тижня

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      Топ-5 відео тижня
      Топ-5 відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Про осиротілі будинки міністрів-втікачів

      Поплічники Віктора Януковича Микола Злочевський, Сергій Арбузов, Віталій Захарченко накивали п'ятами відразу після Революції Гідності. Однак маєтки чи гектари лісів, на відміну від готівки та картин, забрати з собою нікому не вдалось

      Дивіться відео: хто господарює в маєтках політиків-втікачів

      Обвал мосту на Тернопільщині

      У селі Лисівці на Тернопільщині 13 лютого обвалився міст через річку Серет. Міст, що з'єднував Заліщицький та Борщівський райони, перебував в аварійному стані. В Укравтодорі заявили, що міст роками використовували при перевезенні будматеріалів з кар'єрів неподалік. У результаті вантажівки розбили дорогу і пошкодили цей міст. 

      Дивіться відео про те, що сталося з мостом

      Про харківських "євробляхерів", яких ошукали шахраї

      У Харкові шахраї видавали себе за митних брокерів і обдурили понад сотню містян. За псевдорозмитнення власники "євроблях" заплатили щонайменше по тисячі доларів, а дехто віддав навіть ключі від автівок. Потім горе-бізнесменам зникли. Загалом за майже 3 місяці дії закону про розмитнення авто на єврономерах власники легалізували 80 тисяч автомобілів. Євробляхерам це коштувало понад 5 мільярдів гривень.

      Дивіться відео, як українців обдурили на шалені суми

      Про "послання" від бойовиків на Донбасі

      Проросійські бойовики на українському Сході не припиняють обстрілів. За даними нашої розвідки, до окупованої Горлівки зайшли нові російські військові, які обстрілюють Зайцеве. Українські бійці знайшли на одній з мін ворога напис, який їм адресували окупанти.

      Там писали, що Порошенко нас продав та інші їхні сепаратистські ідеї. Агітують нас не вестися на це. Проте у нас є своя точка зору і ми на їхні агітації не ведемося,
      – заявив військовослужбовець ЗСУ "Смайлик".

      Гаряча українська передвиборча кампанія торкнулась навіть російських найманців. Самі ж українські армійці про вибори поки не думають.

      Дивіться відео: як бойовики "надсилають вітання" українським захисникам

      Історія віри й опору російській владі

      В Україні завжди було десятки тисяч храмів Московського патріархату, в Росії тим часом лише собор Православної церкви України. Він розташований в Ногінську, у ньому править отець Андріан. Священик перетворив напівзруйновану будівлю колишнього хімічного підприємства у красивий собор. Поруч відкрив ліцей, музичну школу, благодійні їдальні.

      Дивіться відео про український храм у підмосковному Ногінську

       

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      Теги: Новини України Православна церква України Україна – Росія Відео тижня Новини Харкова Авто на єврономерах
      Джерело: 24 канал
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